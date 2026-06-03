宏福苑｜居民對按揭感憂慮 房屋局解說專隊提供指南 已轉介兩成個案

房屋局局長何永賢表示，自從宏福苑業主陸續收到「接受收購建議信件」之後，有部分業主向當局表達不知按揭如何處理的擔憂。有見及此，「解說專隊」用心去想，多走一步，主動聯繫各方，支援業主前行。

解說專隊主動聯繫14間銀行 周一起提供「按揭指南」

何永賢表示，除了解說不同方案和「特設銷售計劃」項目資訊、支援「睇樓團」的舉行外，「解說專隊」還主動與銀行公會及14間銀行保持緊密溝通，並於本星期一開始向屋民提供「按揭指南」，方便居民更容易理解銀行業界為協助宏福苑業主過渡的特別按揭安排。另外，「解說專隊」還會在宏福苑業主同意下，向銀行轉介其個案，並附上具體查詢內容，讓有關銀行可派專責的員工，在一兩個工作天內主動致電業主，精準解說，加快跟進。

自星期一發出「按揭指南」以來，「解說專隊」已轉介了約60宗個案，佔整體宏福苑的按揭個案數目約20%。在這方面有需要協助的業主，也可以聯絡專屬解說隊員，幫助作出轉介服務。何永賢指，能夠幫到那麼多業主解決按揭問題，「解說專隊」也感到很鼓舞，專隊一定會繼續努力，用最大的熱誠為宏福苑業主解難。

圖片來源：何永賢FB