宏福苑︱合安：退款支票最早6.10發放 6.5起開放網上預約

宏福苑法團管理人合安管理有限公司早前於網上簡介會，會向宏福苑業主派發合共1.27億元退款支票。合安今日表示，宏福苑首輪大維修基金及預繳管理費退款，將以實體支票形式發放。業主可於6月5日至6月20日期間，透過宏福苑管理人網站「用戶登入」版面預約登記。支票最早於6月10日起發放，設有區議員代領、社工代領或親身領取三種方式。聯權共有的「長命契」及特殊個案業主，則最早於6月20日起開始領取。

可聯絡一戶一社工或區議員協助

合安人宣布，大維修基金首輪退款及預繳之管理費將會以實體支票形式發放。業主可於6月5日至6月20日期間，前往宏福苑管理人網站的「用戶登入」版面辦理預約登記。尚未取得網站登入資料的業主，可以聯絡一戶一社工、相關區議員協助，或者直接與合安團隊聯絡，聯絡方式包括致電25997525或發送電郵至 [email protected]。市民如欲查詢區議員聯絡資料，可自行瀏覽區議員網站。

業主在預約版面登記時，可以從三種支票領取方法中選擇其一。若選擇透過區議員代領，業主必須在預約時指定特定區域的區議員，隨後相關區議員會致電聯絡業主安排領取事宜。若選擇透過「一戶一社工」代領，負責社工在收到支票後，亦會致電聯絡業主安排具體的領取方式。至於選擇親身或由授權人士領取的業主，則必須在預約版面上，直接揀選指定的民政諮詢中心、領取日期及時段。

長命契及特殊個案最快6月20日發放 業主須填寫表格或電郵文件

支票的實際發放時間會因應業權狀況而有所不同。一般業主最早可於6月10日起開始領取支票，但聯權共有（即「長命契」）業主、業主已身故但尚未於土地註冊處辦理手續的單位，或其他特殊個案的業主，則最早可於6月20日起才開始領取。手續方面，長命契業主不論是選擇其中一位業主作為唯一收款人，抑或選擇以所有業主作為收款人，均必須填寫指定表格並電郵至管理人信箱。特殊個案人士則請盡快完成土地註冊處的相關程序，並將證明文件電郵至上述信箱，若有關程序是在5月18日後才完成，亦請務必電郵告知合安團隊，以便工作人員進行跟進。