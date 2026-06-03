涉收賄1.4億元優待澳洲商人 上巿公司副總經理及父母將交付高院審理

廉署早前先後起訴一名時任上市公司副總經理及其父母，在該上市公司投資海外地產發展項目時涉嫌貪污以優待一名澳洲商人，涉及賄款總值約2,500萬澳元。東區裁判法院今日批准控方申請修訂控罪書，加控該副總經理及其母一項貪污罪名，案件稍後將交付高等法院進行答辯。

經修訂控罪後3被告同被控兩貪污罪

三名被告分別為吳為，46歲，首創置業股份有限公司(首創置業，現已退市)時任副總經理；及其母親韓尚敏，75歲，早前被控一項串謀使代理人接受利益罪名。吳為父親吳祖皇，77歲，被控兩項串謀使代理人接受利益罪名。

三人今日分兩案於東區法院應訊。主任裁判官張志偉批准控方申請修訂吳為及韓尚敏的控罪書，並新增一項貪污罪名，三人現同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名。

主任裁判官又批准控方申請將兩宗案件合併，稍後交付高等法院進行答辯。案件押後至7月13日在東區裁判法院提訊。各被告繼續獲准保釋。

涉收2500萬澳元優待澳洲商人

首創置業於2003年6月至2021年9月期間在香港交易及結算所有限公司上市。案發時，吳為是首創置業的副總經理，他同時擔任首創置業澳洲分公司的總經理。

兩項控罪指三名被告涉嫌於2014年6月至2021年11月期間，一同串謀從一名澳洲商人接受2,200萬澳元賄款及一項投資機會合約獲利約300萬澳元，致使吳為在首創置業的業務上優待該澳洲商人及與其有聯繫的公司。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現自2014年起，首創置業按照吳為的建議，先後投資澳洲多個地產發展項目，總值約8.2億澳元，當中大部分項目由該名澳洲商人有聯繫的公司開發。