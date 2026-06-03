國際旅遊展2026︱共66地區、逾500參展商參展 旅議會料全年訪港旅客達5300萬

「2026香港國際旅遊展」將於本月11日至14日在會展舉行，來自66個國家及地區、逾500個參展商參展。展會首兩日為專業日，最後兩日開放予公眾，預計吸引約8000名買家和業界人士、約7.4萬名公眾入場。

烏干達首度參展 防疫考慮僅派大使館代表

秘魯、蒙古及烏干達是今年首次參展的國家。因應伊波拉病毒於民主剛果及烏干達肆虐，烏干達駐北京大使館已書面確認，只會安排大使館人員及在中國內地的人員參加今次展會，不會有從烏干達人員來港出席。

中國內地展館今年規模擴大3成，涵蓋20個省市。參展商將舉辦多項活動，包括推介會、表演、研討會、示範及互動體驗。亦有參展商帶來特色產品，如「四川至新疆熊貓主題列車」等。

旅議會料全年訪港旅客達5300萬

旅議會總幹事楊淑芬表示，本港今年一至四月錄得逾1800萬旅客，料五月份也會有雙位數增幅。儘管中東戰事於二月底爆發，受地緣政治及燃油附加費上升影響，歐美長線旅客下跌3成，但在內地旅客帶動下，本港全年將有約5300萬旅客，「 如果戰爭越早完結，數字肯定會更高。（內地客）他們本來打算去歐洲、中東，因為這原因去不到，香港是個很好的選擇及目的地。」

楊淑芬又強調，大灣區短途旅客未必留港過夜，不等同他們沒有消費力，「剛去的黃金周，我們發覺多了一些旅客喜歡深度遊 。譬如西貢東壩，有些內地旅客，一行十多人，會找香港旅行社租船，在海上看六角柱石。加上西貢的海鮮餐，一個團每人都要1、2千元。」

暑假逾75%外遊港人選內地

至於今個暑假的旅遊表現，楊淑芬預計，7成半以上外遊人士選擇內地作為旅遊目的地，當中約7成人乘搭高鐵出行，「5小時內去到的地方，旅行團多數選用高鐵。」其中潮汕地區是現時高鐵團熱門旅遊地，相信有文化名勝、飲食口味亦適合港人的福建，會是未來另一熱門選擇。

行政長官李家超正率團出訪中亞，透露明年首季將有本地航空公司，開通香港往來哈薩克的直航航班。楊淑芬說，這對業界是好消息，有信心兩地開通直航後，立即會有很大的旅遊需求。

記者：蕭博禧

攝影：何家豪