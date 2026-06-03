爆粗校長｜李卓興辭職但要求8月底始生效 新會商會中學校董會不接受：即時解僱不予代通知金

屯門新會商會中學校長李卓興於新加坡發生爆粗事件後，上月底向校董會請辭校長一職。新會商會中學辦學團體及新會商會中學法團校董會今日(3日)發表聯合聲明，證實已即時解僱前校長李卓興，原因為其在境外交流團期間的行為嚴重違反教師專業操守。

辦學團體確認李卓興粗鄙行為嚴重違反教職人員專業守則

辦學團體及法團校董會分別於2026年5月29日召開緊急會議，審視李卓興在2026年5月22日於新加坡交流團期間的行為。據網上流傳短片、相關傳媒報道，以及法團校董會與李卓興及隨團教師的面見紀錄，辦學團體確認李卓興的粗鄙行為嚴重違反教職人員專業守則，尤其抵觸教育局於2022年發出的《教師專業操守指引》第三條「以身作則」的要求，作出令教師專業形象受損的行為，損害家長及社會人士對教師的信心。

聲明指出，李卓興身為校長，社會及家長對其以身作則的要求及期望更高。其行為不僅破壞學校聲譽，亦貶損辦學團體多年來興學育才的努力。

法團校董會: 若李卓興8月31日前仍任校長 將嚴重影響學校正常運作

法團校董會透露，曾於5月28日收到李卓興的辭職信，生效日期為2026年8月31日。然而，辦學團體商討後，指示法團校董會即時解僱李卓興，免去其在新會商會中學的一切職務。隨後的法團校董會會議決定不接受其辭職申請，認為若他在本年8月31日前仍擔任校長，將嚴重影響學校正常運作，令校內師生無法盡快重新出發。因此，法團校董會跟從辦學團體指示，引用《僱傭條例》第9條（僱主有權無須給予通知而終止僱傭合約），即時解僱李卓興及免除其所有職務，不須給予通知或代通知金。

副校長陳慶冲即日起擔任代理校長

法團校董會同時宣布，副校長陳慶冲即日起擔任代理校長，直至另行通知。此外，法團校董會將成立校長遴選委員會，招聘校長繼任人。

就李卓興在新加坡的粗鄙行為引起不安，法團校董會向香港及新加坡各界人士衷心致歉。法團校董會已指示學校持續留意學生及家長的情緒，有需要時給予適當輔導。

相關新聞：

屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」

屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知

大棋盤︱校長爆粗自辯稱「保護學生」 政圈料有手尾 關愛隊崗位隨時不保？

星島消息：屯門新會商會中學校長李卓興即時停職！爆粗罵保安惹議 校董：表現未符公眾期望

屯門新會商會中學校長涉星國爆粗 學生稱平日為人隨和未料出事

法團校董會亦會指示學校審視教職人員的行為指引，監察及確保教師遵循應有的專業操守及行為規範，要求教師以身作則、嚴以律己、修養品格，從而引導學生追求高尚情操。

此外，法團校董會將成立一個專責團隊，由具經驗的教育界人士組成，重新檢視學校的行政及人事管理，並向法團校董會提出建議。法團校董會再次向所有受該事件影響的人士致歉，並多謝社會各界關注此事。