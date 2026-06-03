積犯搶劫六旬婦$4000頸鏈 稱因生日「請阿媽飲茶」而犯案 判囚2年

48歲男前年9月因見六旬婦戴金頸鏈而生貪念，一路尾隨至對方住所，並在走廊劫去近4000元的頸鏈。男子被捕後稱即將生日，「請阿媽飲茶」而犯案。男子今於區域法院承認一項搶劫罪，被判囚2年。法官陳廣池指，被告案底纍纍曾被判監及罰款，惟他無珍惜機會，再次犯罪。被告自稱「孝子」，其愚蠢行為卻使父母傷心。

患焦慮抑鬱20年自稱孝子

陳官引述求情指，被告鄭文基患焦慮及抑鬱逾20年，更在2024年患上驚恐症。案發翌日為被告的生日，他想家人開心，同時因經濟壓力而思緒浮沉，終因貪念犯案。被告在求情信中自稱「孝子」，承諾不會再犯，望法庭給予機會，好讓被告照顧雙親。

陳官表示，被告並非在街上隨手搶劫，而是刻意尾隨事主到其住所，搶奪過程中有使用武力，所幸事主無受傷。考慮到被告認罪，事主最後失而復得，陳官終判處監禁2年。

尾隨事主返家途中搶頸鏈

2024年9月23日晚上，62歲女事主戴著價值3,900港元的頸鏈，通過一個需以密碼開啟的入口，進入秀茂坪順利邨利富樓。等升降機時，被告身穿黑衣在入口處敲門，事主以為同為住户故開門讓被告入內。

被告尾隨事主進入升降機，但無按下任何樓層。到達所住樓層後，事主行向住所，突然聽到身後有人大聲說話，轉身發現被告伸手向她的心口。事主隨即護住心口並與被告拉扯約2秒，二人失平衡倒地。糾纏期間被告的手機掉下，事主趁機逃回住所。

稱生日想請母親飲茶故而犯案

事主回家後發現頸鏈失蹤，而且後頸發紅遂報警。警方到場調查，發現走廊有一枚玉吊墜，原本掛在事主的頸鏈上。警方翌日拘捕被告，他在警誡下承認「我今日生日等錢洗，請阿媽飲茶，先搶個女人條鏈」。

被告亦在錄影會面中指，他在順利街市見到事主戴著金鏈，故尾隨她至案發大樓，再進入升降機。奪去事主的頸鏈後，被告走樓梯至下一層，再坐升降機離開。

案件編號：DCCC108/2025

本報記者