《港燈：電力可靠的百年承諾》工程專著捐贈暨分享會 拋磚引玉促跨界交流

港燈在日前舉辦《港燈：電力可靠的百年承諾》（ 「工程專著」 ）捐贈暨分享會，匯聚政府部門、專業團體和學術界代表，圍繞電力工程實踐及供電可靠性等議題深入交流，促進學界與業界之間的知識共享與專業對話。

活動獲機電工程署、香港工程師學會和本港3間主力開辦與電力系統相關專業課程的大學，包括香港大學、香港理工大學以及香港城市大學的系主任及代表出席和支持。與會者透過跨界別交流平台，就電網規劃、資產管理、人工智能技術未來應用等範疇分享意見，探討如何進一步鞏固供電系統的安全和可靠性，和提升本港電力基礎設施在應對極端天氣時的韌性。

作為今次活動的重點，港燈在會上向多間院校及機構，捐贈工程專著，以支持相關教學與研究工作。此外港燈亦將向香港中央圖書館捐贈專著，冀讓公眾人士有機會閱覽相關內容，推動知識和經驗共享與互鑑。

出版工程專著有系統地整理逾百年配電網絡規劃

港燈去年慶祝在港供電135周年，將歷年來在配電電網設計、營運維修和優化方面累積的經驗編纂成書，出版《港燈：電力可靠的百年承諾》工程專著。有系統地整理公司逾百年來在配電網絡的規劃、建設及營修方面的實務經驗，亦記錄港燈如何配合香港的發展需要，持續優化電網。工程專著內容涵蓋中壓及低壓配電系統、資產管理策略，和以長期可靠運行為目標的管理機制，為學界和業界提供具參考價值的實務案例與技術分享。

鄭祖瀛：冀「拋磚引玉」 促進跨界別交流與合作

港燈董事總經理鄭祖瀛在致辭時表示，多年來憑藉一代又一代工程人員的努力與付出，港燈一直為香港提供穩定可靠的電力供應，支持城市持續發展。《港燈：電力可靠的百年承諾》一書總結了公司在配電網絡及供電可靠性方面，逾百年的實務經驗。

鄭祖瀛表示，今次是港燈首次將相關經驗與實際運作整理成書。透過今次捐贈和分享，希望能夠「拋磚引玉」，促進更多跨界別的交流與合作。期望這本工程專著不僅是一份歷史紀錄，更能成為學界和業界日後的重要參考材料，協助學術和工程人員「少走彎路」，在現有的基礎上，再創新高。

工程專著主編團隊介紹出版初心與編纂所遇挑戰

在分享環節中，工程專著主編團隊介紹了出版的初心，以及在編纂過程中所面對的各項挑戰，包括如何在內容兼具深入與專業的同時，亦能以較淺顯易明的方式，向讀者闡述配電系統由設計、投運、優化，以至應對突發事故時所展現的整體韌性。

事實上，港燈早在上世紀 80 年代已率先引入配電自動化技術，結合同事自主研發的設備，例如遠程終端裝置、開關設備、電纜接頭，持續提升電網的監控及操作能力。透過整合電網規劃、設備質量管理及維護工作，公司逐步建立起一套全面的管理框架，支撐電網穩定運行。百多年來，港燈持續優化電力系統，電力供應可靠度長期維持在超過 99.999% 的世界級水平，近年更屢次達至 99.9999% 以上，意味每名客戶每年平均非計劃停電時間少於 30 秒。

團隊奉行核心理念可分為兩大方向

港燈多名工程師，亦分享了支撐這個極高供電可靠度背後的關鍵要素。概括而言，團隊奉行的核心理念可分為兩大方向：一是「應用先進科技和人工智能對設備進行狀態監察和主動維護」，二是「強化快速復電的執行能力」。

在「應用人工智能主動維護」方面，港燈過往對埋在地底的中壓電纜進行測試時只採集數據判斷電纜的健康狀況，現在則利用人工智能結合設備健康評估演算法，基於過往 20 年所採集的數據，分析電纜絕緣損耗及運行參數，計算風險機率，及早識別潛在風險，並實施干預措施，減少設備故障及突發事故的發生。

至於「強化快速復電的執行能力」，則是應對突發事故的關鍵策略。透過人工智能結合實時電網監察及自主研發的低壓故障定位系統，可迅速識別異常低壓線路並提升應變效率，爭取在最短時間內恢復供電，將對客戶的影響減至最低。

展望未來，面對香港能源轉型和發展智慧城市的挑戰與機遇，港燈會繼續發揮工程專長，擁抱創新，與各界攜手合作推動香港的可持續發展。