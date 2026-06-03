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何伯認襲何太後申法援 判刑再押後 官提醒別朝秦暮楚

社會
更新時間：15:39 2026-06-03 HKT
發佈時間：15:39 2026-06-03 HKT

「何伯」何煊及「何太」葉秀定因忘年戀成全城熱話，惟二人關係惡化後，何伯去年5月以摺刀從後襲擊何太。何伯早前承認有意圖而傷人罪，原訂今於區域法院判刑。法官陳廣池指何伯日前申請法援，故法援署要求押後判刑。何伯表明維持認罪，陳官提醒不能「三心兩意」、「朝秦暮楚」，並押後判刑至7月7日，以待法援署批核。期間何伯續須還押。

雖申法援但表明維持認罪答辯 

現年79歲的被告何煊今以輪椅代步，被押解到庭。陳官指收到何煊的心理報告，原本今日判刑。但法庭5月28日收到法援署的信件，指何煊申請法援，因此申請押後判刑4星期，待索何煊的財政文件以作審核。陳官提醒何煊不能三心兩意，並詢問他申請法援的目的，何煊回應「從輕發落啦」並表明維持認罪答辯。

陳官又指何煊上次提堂已呈交求情文件，看不到為何要再找法援，但強調何煊有權找法律代表協助求情。陳官終押後判刑至7月7日，期間何煊繼續還押。

不滿何太「要離婚改嫁老佬」而施襲

案情指，何伯和何太於2024年3月11日結婚，何太案發前多次在社交媒體帳戶直播中表示想與何伯離婚。何太去年5月30日欲返鄉，離開屯門菁田邨同居單位時，在電梯大堂遭何伯持摺刀襲擊，兩人互相糾纏倒地，期間何太掐何伯頸、咬手並呼救，何伯嘗試戳何太的眼和鼻，何太兒子奪刀制止。

同層住戶目睹並通知保安，保安見現場血跡斑斑遂報警。警方到場為何太止血及拘捕何伯。何伯警誡下稱「因為佢（何太）要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。何伯和何太送院治理，何太頭部及手部受傷，接受治療後同日出院。案情又指何伯和何太婚後關係惡化。何伯在今年5月20日自行認罪，求情指「希望法官大人從輕發落」。

案件編號：DCCC1513/2025
法庭記者：雷璟怡

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