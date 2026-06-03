退休計劃協會研究：月花兩萬 每年有3%投資回報 活到100歲竟要儲咁多萬？

香港退休計劃協會今日發表研究報告，指退休開支年期會隨壽命拉長，若活至100歲，退休儲蓄需達710萬元。

研究參考政府統計處「2019至20年住戶開支統計調查」及消委會2024年公布的「香港銀髮經濟消費者調查」數據，將每月基線退休開支定為2萬元。當中又估算，港人有每年3%投資回報，同時退休開支會隨著通脹每年增長2%。

協會補充，研究未涵蓋社會福利措施對退休負擔的舒緩作用。另一方面，不同類型的退休人士有不同需要，研究希望喚起社會對退休保障的關注，而非反映各階層的實際所需。

男性活到97歲需儲備660萬元 女性活到90歲須坐擁540萬元

按研究估算，男士由65歲退休，需坐擁460萬元，才能維持基線生活，活至預期壽命的86歲；若要建立全面的90%信心水平(規劃至97歲)，則需增至660萬元。至於65歲女性退休人士、預期壽命90歲，則要坐擁540萬元以維持基線生活；若要達到全面的90%信心水平(規劃至100歲)，更需增至710萬元。

僱主投放資源提升員工財務健康 可提升員工工作效率

研究亦訪問中電集團、香港浸會大學、香港房屋協會、怡和集團、中航明捷地勤服務有限公司、港鐵公司及電能實業有限公司，這些僱主共管理逾9萬名員工。當中發現，不少大型企業對強積金(MPF)或職業退休計劃(ORSO)制度的供款比例，佔薪酬8%至15%。協會指，僱主投放資源提升員工財務健康，可提升員工工作效率，創造雙贏效益。

協會就強化本港退休體系提出多項建議，包括為「可扣稅自願性供款」（TVC）與「合資格延期年金保單」（QDAP）設立獨立扣稅上限、為被供養家庭成員引人獨立TVC扣稅配額，鼓勵自願性儲蓄；擴大發行專屬的銀色債券及本地基礎建設債券，保障退休人士免受通脹影響等。

記者、攝影：蕭博禧

