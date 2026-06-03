巴基斯坦籍輔警否認家暴妻子 妻怒指：夫出軌欲與外遇結婚 曾多次施暴

28歲巴基斯坦籍男輔警涉去年7月於黃大仙慈樂邨某單位內對妻子動粗，他今（3日）早在九龍城裁判法院否認普通襲擊罪開審。24歲巴基斯坦籍妻子庭上以烏爾都語憶述，案發當日在廚房聽見2個月大的兒子在哭泣，要求丈夫協助照料不果，丈夫更用手捉其左前臂致泛紅，並將她拉跌到沙發上，導致她臉部及上胸撞到沙發的椅背及坐位，惟因丈夫收起她的手機而無法即時報案，妻子在盤問下補充丈夫稱「女人不應該有手機」，更控訴丈夫並非首次對她施暴，怒斥丈夫在兒子留院時與外遇女子聽演唱會。

被告莫哈林（MOHAMMAD, ADNAN），否認於2025年7月20日，在香港九龍黃大仙雲華街10號慈樂邨樂安樓某室襲擊PARVEEN Shazia。

事主稱被告拒照顧兒子並向她施襲

24歲妻子PARVEEN Shazia庭上以烏爾都語交代，她出生自巴基斯坦，有兩個姐妹及3個兄弟，2022年在巴基斯坦與被告結婚，雙方家族是遠房親戚，二人的婚姻屬包辦婚姻，在婚前見過被告最少一次，婚後被告來港定居，她亦在2024年來港，並在2025年5月誕下兒子，案發時一家三口居住在黃大仙慈樂邨某單位。

PARVEEN Shazia憶述，去年7月20日下午4時許，她在廚房聽見2個月大的兒子在哭泣，當時被告坐在沙發上，她提出由被告照顧兒子，惟未獲被告回應，遂走出廚房，當時被告大聲表示不會照顧兒子，更用右手大力捉她的左前臂並扭了一下，導致其左前臂泛紅及感到痛楚，其後被告將她拉跌到沙發上，導致她臉部及上胸撞到沙發的椅背及坐位，當時她唯一能做的只有哭泣，其後被告便離開了單位。Shazia隨後前往醫院求醫，會見社工後決定報案求助。

兒子留院期間被告與外遇聽演唱會

PARVEEN Shazia在盤問下確認，婚後被告返回香港，自己則留在巴基斯坦，當時二人靠手機視頻通訊，她在2024年才獲簽證來港，惟到港後手機卻遭被告收起。Shazia直指，可能被告擔心她打電話揭發其施暴行為，故不允許她用手機，坦言施暴行為不止一次。Shazia續稱，被告曾表示「女人不應該有手機」，故她在遭暴力對待後未能即時報案。辯方關注，被告的妹妹擁有手機，Shazia回應「他們雙重標準」，只有在兒子留院時，被告才會借出手機以聯絡自己。

辯方關注，Shazia與被告的兒子患有新生兒黃疸病，Shazia會徹夜在醫院照顧兒子，被告則是勤力的男人，兼任輔警及貨車司機，在經濟上支持家庭，被告亦關心兒子。Shazia反駁，每當她要求被告照顧兒子時，被告必然回應「沒有時間」，而兒子曾經留院兩個半月，期間被告只探望兒子一次，更在兒子留院時與外遇女子欣賞演唱會，令她感到傷心及憤怒。Shazia補充，被告自她懷孕期間已不與她溝通，當時就已出軌，更多次表示想與外遇女子結婚，故多次對她施襲。

曾遭被告以皮帶施襲、掌摑、按手在煎鍋灼傷

辯方質疑，Shazia聲稱遭被告多次暴力對待，卻從沒有尋求警方協助，Shazia回應自己不熟悉廣東話及英文。辯方關注，Shazia聲稱被施襲約5至6次，惟在1年後才報案求助。Shazia指曾向家鄉的家人透露被告外遇，惟家人勸她保持耐性，遭受被告暴力對待後，她覺得被告或許會慢慢改變為更好的丈夫，惟最終並沒有。

辯方關注，Shazia自小的夢想是來港，及後知道被告在香港居住，知道嫁給被告便能來港。Shazia否認夢想是來香港，形容來港後為被告打理家庭，猶如家傭及奴隸。辯方續指，被告曾透露想返回巴基斯坦，並表示會為Shazia及兒子購買單程機票，Shazia否認。辯方另指，Shazia在香港誕下兒子，能依靠兒子獲得香港永久居留權，故不需要被告。Shazia確認能依賴兒子居港。辯方引述Shazia供詞，Shazia在2024年來港後，在一至兩個月內發現被告外遇，及後被告更變得暴力，Shazia確認。

Shazia在盤問下續透露，有次因忘記煮早餐遭被告用皮帶襲擊，更有次因家務事件與被告爭執，被告捉住她的手，放在熱騰騰的煎鍋上，導致其右前臂灼傷，更曾遭被告掌摑，不過她承認這些皮帶及掌摑的暴力事件均沒有在警方供詞中出現。辯方關注，被告是否曾拉扯Shazia的頭髮，及將Shazia的頭部撞向桌子，Shazia回應沒有。辯方質疑，Shazia案發後曾到醫院求醫，根據醫療報告顯示，Shazia向醫生透露遭被告拉扯頭髮及頭部撞桌子，惟沒有透露被推跌在沙發，Shazia回應「可能我沒有提及」。案件周五(5日)續審。

案件編號：KCCC3254/2025

法庭記者：黃巧兒