巴基斯坦籍輔警否認家暴妻子開審 妻子怒指：夫出軌欲與外遇結婚 曾多次施暴

28歲巴基斯坦籍男輔警涉去年7月於黃大仙慈樂邨某單位內對妻子動粗，他今（3日）早在九龍城裁判法院否認普通襲擊罪開審。24歲巴基斯坦籍妻子庭上以烏爾都語憶述，案發當日在廚房聽見2個月大的兒子在哭泣，要求丈夫協助照料不果，丈夫更用手捉其左前臂致泛紅，並將她拉跌到沙發上，導致她臉部及上胸撞到沙發的椅背及坐位，惟因丈夫收起她的手機而無法即時報案，妻子在盤問下補充丈夫稱「女人不應該有手機」，妻子控訴丈夫並非首次對她施暴，怒斥丈夫在兒子留院時與外遇女子欣賞演唱會。

被告莫哈林（MOHAMMAD, ADNAN），否認於2025年7月20日，在香港九龍黃大仙雲華街10號慈樂邨樂安樓某室襲擊PARVEEN Shazia。

24歲妻子PARVEEN Shazia庭上以烏爾都語交代，自己在巴基斯坦出生及居住，有兩個姐妹及3個兄弟，自己於2022年在巴基斯坦與被告結婚，雙方家族是遠方親戚，二人的婚姻屬包辦婚姻（Arranged Marriage)，在婚前見過被告最少一次，婚後被告來港定居，自己隨後亦在2024年來港，並在2025年5月誕下兒子，案發時一家三口居住在黃大仙慈樂邨某單位。

PARVEEN Shazia憶述，去年7月20日下午4時許，自己在廚房聽見2個月大的兒子在哭泣，當時被告坐在沙發上，故向被告提出由被告照顧兒子，惟未有獲得被告的回應，自己遂走出廚房，當時被告大聲表示不會照顧兒子，被告更用其右手大力捉她的左前臂並扭了一下，導致其左前臂泛紅及感到痛楚(I felt a lot of pain)，其後被告將她拉跌到沙發上（he throw me on to the sofa)，導致她臉部及上胸撞到沙發的椅背及坐位，當時她唯一能做的只有哭泣，其後被告便離開了單位。Shazia隨後前往醫院求醫，會見社工後決定報案求助。

PARVEEN Shazia在盤問下確認，婚後被告返回香港，自己則居住在巴基斯坦，當時二人靠手機視頻通訊，自己隨後在2024年靠簽證來港，惟被告在自己來港後收起了她的手機。Shazia直指，可能被告擔心自己打電話揭發其施暴行為，故不允許她用手機，坦言施暴行為不止一次（It happened many times)。Shazia續稱，被告曾表示「女人不應該有手機」（Girls should not have a phone），故自己在遭暴力對待後未能即時報案。辯方關注，被告的妹妹擁有手機，Shazia回應「他們雙重標準」(They have different standard)，只有在兒子留院時，被告才會借出手機以聯絡自己。

辯方關注，Shazia與被告的兒子患有新生兒黃疸病，Shazia會徹夜在醫院照顧兒子，被告則是勤力的男人，兼任輔警及貨車司機，在經濟上支持家庭，被告亦關心兒子。Shazia反駁，每當自己要求被告照顧兒子時，被告必然回應「沒有時間」，而兒子曾在留院兩個半月，惟被告只探望了兒子一次，更在兒子留院時與外遇女子欣賞演唱會，令她感到傷心及憤怒。Shazia補充，被告自她懷孕期間已不與自己溝通，被告當時出軌(He had girlfriend outside)，更多次表示想與外遇女子結婚，故多次對自己施襲。

案件編號：KCCC3254/2025

法庭記者：黃巧兒