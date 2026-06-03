每日雜誌｜足球盛事有市場 發展「應援經濟」開好波 酒吧轉播世界盃搏一搏 業界：冀足總政府聯手擦亮「港超聯」招牌

四年一度的世界盃將於下周開鑼，本屆賽事由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦，大部分賽事在香港清晨時分至早上上演。有酒吧業人士估計，約有70%同業會轉播賽事，惟整體生意額料較往年減少2至3億元；有立法會議員建議加強發展「應援經濟」，以擴大盛事氛圍。回望本地足球界，「港超聯賽會」銳意提升港超聯的商業價值，惟該會已於去年底解散。有業內人士坦言，球圈在資源上長貧難顧，慶幸足球總會接手部分工作，讓業界繼續穩步邁向「產業化」，惟背後仍需足總和政府透過政策和資源配合，擦亮「港超聯」的招牌，才能吸引球會進步，讓足球從業員有更理想的發展。

世界盃將於下周開鑼，本港預計有70%酒吧轉播賽事。 新華社

世界盃揭幕戰將於下周五（12日）凌晨3時上演。有連鎖酒吧搶佔先機擴充業務，另有內地餐酒吧品牌進駐香港，惟有負責人表明難以兼顧人手分配，放棄轉播。

世界盃揭幕戰將於下周五（12日）凌晨3時上演。 新華社

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，一般酒吧由下午4時營業至翌日清晨4時或5時，今屆有一半場次在非酒吧營業時間內進行，惟電視台「轉播套餐」的費用與往年相若，加上香港並非「獨市」，廣東省的酒吧亦能轉播，性價比不如往日高。他指，業界亦需要考慮人手問題，若然賽事加時，員工便要超時工作，「工作12小時後怎能再『直踩』多個小時？」

港非「獨市」轉播性價比不高

錢坦言，上月仍有許多酒吧東主猶豫不決，惟近日已有一半傾向轉播，預料最終有70%同業分一杯羹，整體生意額料能達到4至5億元。他指，夜經濟仍在復甦階段，轉播世界盃是留住熟客和吸引客人消費的因素，「大家想靠世界盃搏一搏，追回營業額。」他以全港約有1100間酒吧作估算，即有770間會轉播賽事，每間容納100名客人，假設每人消費300元，全場爆滿可賺取3萬元，一場賽事已經可以填補約2萬多元的轉播費用，「買個希望亦搏得過！」

世界盃叫人引頸以待，立法會議員鄭泳舜認為，餐飲和影視業界需多想方法，吸引球迷出外觀賞直播。他舉例，早年有電影院推出「觀影通行證」，讓球迷以IMAX巨幕現場觀看美國職業籃球聯賽（NBA）總決賽，「或可吸引市民請半天假期觀看比賽。」

港隊多場賽事形成一片紅海。

要把握盛事機遇，鄭泳舜說，近年港府積極落實體育盛事化，已漸見成效，近兩年接連有外國勁旅訪港參與表演賽，足證香港在足球界具吸引力。要進一步推進體育產業化，他認為需要相關配套連結，加強發展「應援經濟」，如推動賽事主辦方與訪港球隊的本地球迷會合作，出售周邊產品，把球迷對足球的熱情轉化為持續性消費。

「港超聯賽會」於去年底解散。

專業化管理保障球員固定收入

回望本地足球界，「港超聯賽會」在2022年成立，銳意提升香港超級聯賽商業價值，獲各港超球會一致贊同以3年為試辦期，惟該會已於去年底結束任務，無以為繼。港超聯球隊「冠忠南區」會長陳文俊剖析，會方最初是由傑志及理文班主各斥資150萬元作為營運基金，但資源上長貧難顧，加上眾人對於長遠發展的理念有出入，終暫時擱置。他坦言，一眾創會人士的理念未能延續，略感可惜，部分工作由足總接手，故整體而言也是「好事」；現時球員代表港隊出賽，球會會獲得資助，已經是一大進步。

本地足球產業化商討多時，陳文俊兩年前接受本報訪問，已強調本港球壇存在結構性積弱的問題，尚要走漫漫長路。兩年過去，他指出業界已有穩健改善，如港超聯球隊數目增加，另有香港球員加盟「中超」和「中甲」球會，視野變闊、薪酬增加，「球員多了一條好出路。」

他宏觀整體市場，指出即使港隊緣盡2027年亞洲盃決賽周，已成功搶佔大眾眼球，在啟德舉行的數場球賽中，球迷也營造出一片紅海，「大家有了更廣闊的談論空間，也多了一群香港隊的球迷。」

要進一步推展，陳坦言現時業界尚在走舊路，上至政府，下至每一位足球從業員，也需更專業化。他舉例，現時只有少數球隊有專業化管理，球員亦因為工資水平不足以維持生計，難以抱持職業球員的心態發展，「現時的足球產業未能養活這群有心人，是死結。」

陳文俊強調，足總是負責舉辦港超聯的平台，期望此平台能辦得有聲有色，「如果平台本身值錢，球會自然會奮發圖強。」他假設，若球隊擠身港超聯能獲得固定收入，球會自然會「力爭上游」，惟現時平台為球會帶來的經濟利益有限，「這是水漲船高的互動；現在平台不夠穩健，仍是搭建在竹棚上，對比其他平台有混凝土支撐，已經不同。」然而他直言，政府需兼顧整個體育產業，不能偏頗足球業界，「要平衡不同屬會的利益，始終有難度。」

中國香港足球總會主席霍啟山指，港足要進一步邁向產業化，關鍵在於建立一條更完整及可持續的產業鏈。他指，近年港隊成績、入場人數及大型賽事方面均有所提升，但在賽事商業價值、人才培養銜接及整體球迷消費生態等方面，仍有發展空間。他透露，未來足總將從3方面入手，包括提升代表隊及本地聯賽的整體吸引力及商業價值、完善青訓及人才發展體系，並善用啟德體育園落成及足球盛事化的契機，進一步發展主場體驗、足球文化及相關旅遊與消費模式。

霍形容，港足已具備一定基礎，但仍需要在商業化、人才銜接及市場生態上持續深化發展，以真正形成具規模及可持續的足球產業。

「香港足球盛會2026」將於8月初舉行。

場地供應成致命痛點 練習受限影響球隊發展

有業內人士指出，場地不足是限制港超聯發展的痛點，現時僅能勉強應付日常練習。另有球隊因上季成績未如理想而失去主場，對球員和球迷均帶來影響。

港超聯球隊「冠忠南區」會長陳文俊指，現時港超聯專用球場不多，「是致命的痛點。」以下個球季將有11支球隊角逐港超聯計算，周末應至少有5個場地供球隊對壘，惟現時並沒有足夠場地，部分場地更因鄰近民居等考量，無法安排夜間賽事。他續說，專業球會理應可在合乎比例的真草球場上練習，但現時本港大部分球場也是人造草皮和低於標準，「硬件上未必達標。」

場地不足是限制港超聯發展的痛點。

傑志失去旺角主場，有球迷坦言影響氣氛。 受訪者提供

此外，有球隊因成績未如理想而失去主場。傑志非官方球迷會「界限街藍浪」創會成員Tony指，港超聯球隊每3年按成績優次選擇主場，傑志在2024至2025球季位列第4，喪失續選旺角大球場為主場的優先權，至今季遷至將軍澳運動場作新主場，球迷平均入場人次有所下降，「旺角場很重要。」

啟德體育園開幕逾年，陳文俊坦言，能夠舉辦有觀賞性的足球盛事是好事，但對港超聯的幫助有限，「除了香港隊，本地足球有否吸引力坐滿主場館？成本太貴。」他補充，港超聯球會或可善用啟德青年運動場，如去年曾有球會考慮轉用該為主場，惟最終未能成事。

球迷北上撐港將 坦言氣氛更勝一籌

有香港球員加盟中國足球市場發展，吸引香港球迷北上「撐場」。有立法會議員指出，現時港超聯在康文署轄下的球場作賽，球迷體驗宜更多樣化和商業化，才能加強比賽氛圍。

有香港球員加盟「中超」球隊，吸引本地球迷北上觀賽。 受訪者提供

近年有多名港將加盟「中超」和「中甲」球會，甚至有機會擔任正選，包括港足球員茹子楠和前傑志中場顏卓彬，二人皆轉戰「中超」，分別效力「北京國安」和「青島海牛」。傑志非官方球迷會「界限街藍浪」創會成員Tony分享，近來有10多位本港球迷一同到深圳看比賽，如上周六（30日）顏卓彬在深圳出賽，即使旺角大球場上演今季港超聯壓軸大戰「足總盃」決賽，他亦決意北上支持，「分薄了（本地賽事的）入場人次。」

他坦言，該場深圳賽事的戲碼不算強勁，但整體氣氛比香港仍勝一籌，「港隊熱潮未能帶動及提升港超聯的吸引力。」

立法會議員鄭泳舜指，球迷在康文署轄下球場觀看比賽，觀賞體驗未夠多樣化和商業化，對比港隊在啟德體育園作賽時，現場有螢幕即時回放、有專區出售球衣和周邊產品，甚至設中場休息表演，兩者體驗相差甚遠，「看球賽十分講求氣氛。」港超聯球隊「冠忠南區」會長陳文俊補充，由於球迷基數不多，部分球會未必願意花費資源，單純為球迷舉辦活動，亦對球迷體驗造成影響。

記者：仇凱瑭