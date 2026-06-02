翁金驊FB向被掌摑學生致歉：會深刻反省、絕不重蹈覆轍 將全面配合任何調查

社交平台Threads流傳片段，學界籃球名帥翁金驊疑似捉着男生的左手多次讓其自摑，事件引起社會的關注。翁金驊今午（2日）在社交平台發文致歉，他先向影片中的學生深表歉意，指無論學生犯了任何規則或過失，或基於任何情況，他也不應以此方式責罰同學，明白事件為他帶來不適或傷害「本人謹此衷心致歉」。

稱將全面配合任何要展開的相關調查

對於網絡上的批評與斥責，翁金驊表示會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。他指目前已經停止在學校的教練職務，並全面配合任何要展開的相關調查。

蔡若蓮：教育局非常重視事件 正嚴肅處理

教育局局長蔡若蓮今午見記者時表示教育局非常重視事件，已即時聯絡學校，學校亦已啟動危機處理小組，包括暫停有關教練職務，亦為有需要同學提供輔導及支援。她強調，當局會嚴肅跟進事件並要求學校盡快提交報告，詳細交代事件。被問到翁金驊在網上致歉是否可了事，蔡若蓮重申，教育局非常重視事件，正嚴肅處理。

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「教授籃球、傳承這項運動仍是我的抱負」

翁金驊又稱，從職業球員到退居教練工作近30年，對於自己用了不當方式的責罰學生，他深感歉意。他形容籃球是他的終身事業，他的人生亦一直圍繞着籃球運動，「教授籃球，傳承這項運動，仍然是我的抱負」。

他坦言，是次事件辜負了大家對他的期望，再次向社會、向一直支持、關愛他的朋友、家人、學生，致以最深的歉意。

網上亦流傳涉事學校漢華中學的通告，指校方留意到有關的影片，而影片學生於2023至2024學年，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫 。

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