大律師公會向本港美商會介紹法治優勢 毛樂禮：香港國際商事法庭保障投資者權益

香港美國商會、香港大律師公會及香港國際仲裁中心，今日（2日）聯合舉辦主題午餐會。香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師表示，香港的普通法制度提供清晰的案例，確保了法律規則的延續性，讓企業可在合約設計、跨境投資及爭議解決中預測結果，降低法律風險，將來設立香港國際商事法庭，更可專門處理重大複雜的跨境商業糾紛，將進一步保障投資者的權益，鞏固及進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。

午餐會以「在香港解決爭議：跨國公司需了解的仲裁、法院與風險——法律界現況報告」，由香港美國商會法律委員會聯席主席陳文耀擔任主持，香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師及香港國際仲裁中心副秘書長 Kiran Sanghera，獲邀擔任主講嘉賓，向出席的商界代表分享香港法治及處理仲裁的概況，以及跨國公司在香港及內地執行仲裁裁決的成功案例。

大律師公會主席毛樂禮出席香港美國商會主題午餐會，分享香港法治優勢。

不少涉及美國公司糾紛在港解決

毛樂禮引述香港美國商會早前發布的《2026年商業情緒調查結果報告》，超過九成受訪美國企業對香港法治投下「信任票」，他指香港法治情況穩健，司法制度獨立地運作，對吸引跨國企業投資香港至關重要，香港擁有許多國際法律人才，不少大律師同時具備專業仲裁資格，為跨國企業提供強而有力的法律保障。他又指香港作為全球唯一的中英雙語普通法司法管轄區，法律制度與其他普通法司法管轄區接軌，過往不少案例顯示許多涉及美國公司的糾紛都在香港成功解決。

Kiran Sanghera則在午餐會期間介紹香港國際仲裁中心的運作情況，並分享內地及海外企業在香港進行仲裁的優勢。

香港美國商會是美國本土以外規模最大、也是香港最大的國際商業團體之一，超過1,900個會員，包括從事金融服務、科技、貿易等等，商會不時舉辦主題午餐會，邀請政府官員及各界傑出領袖發表演講。