香港夏日盛會︱旅發局聯乘商界吸引過夜旅客 「國際龍舟節」打頭炮賀金禧

迎接暑假旅遊旺季，香港旅遊發展局將推出全新推廣「香港夏日盛會」，串連城中焦點活動及精彩優惠，為炎炎夏日注入活力。旅發局希望聯動商界攜手合作，推出涵蓋景點、餐飲、交通及購物的優惠，提升香港的夏季旅遊吸引力，吸引更多過夜旅客訪港，帶動整體消費。

為今個夏季揭開序幕的將會是踏入50周年，由旅發局主辦、中國香港龍舟總會合辦的「永明香港國際龍舟邀請賽」，將全面升級為「永明香港國際龍舟節」，本月於尖沙咀海濱率先登場。

旅發局主席林建岳表示，暑假是旅客出行的黃金檔期，加上今夏盛事浪接浪，旅發局呈獻全新夏日推廣「香港夏日盛會 」，把握不同盛事加強宣傳，聯同商界推出一系列共數十萬份景點、餐飲、交通及購物優惠，大家目標非常清晰，希望吸引更多過夜旅客訪港，帶動整體消費，令更多界別受惠。「永明香港國際龍舟節」作為「香港夏日盛會 」頭炮國際級盛事，不僅時間延長，賽事陣容及娛樂節目更比往年強勁，為市民及旅客帶來只在香港體驗，同時彰顯香港亞洲盛事之都地位。

打響夏日頭炮 永明香港國際龍舟節升級登場

龍總主席鍾志樂表示，很高興再次與香港旅遊發展局攜手合作，一同見證龍舟邀請賽迎來50周年的重要里程碑。今屆賽事特別設立「50周年漁民盃 」及「50周年錦標賽 」，向龍舟運動致敬，同時展現龍總重視傳統文化，以及推動項目持續發展的承諾。

環球逾220支龍舟隊激戰維港

今年龍舟節賽事將於6月27至28日舉行，參賽隊伍、國家及地區數量更勝去年。來自16個國家及地區，包括中國內地、加拿大、美國、英國、澳洲、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、卡塔爾、印尼等，超過220支隊伍、逾4,500名健兒，將進行21項賽事。

香港國際龍舟邀請賽於1976年由香港旅遊協會創辦，賽事由漁民龍舟在筲箕灣避風塘競渡，發展成維港上雲集世界高手，集競技、文化與娛樂於一身的香港獨有國際盛事。今年更特設「50周年漁民盃」，邀請香港仔、柴灣等6支本地漁民組隊，以傳統木製龍舟出戰。同場又加設全新「50周年錦標賽」，集合九項主要賽事的冠軍人馬爭奪「終極龍王」殊榮。

海濱活動延長至13天

龍舟節的尖沙咀海濱活動將首次延長至13日（6月19日至7月1日），橫跨端午至七一檔期，鼓勵旅客留港，享受揉合傳統與現代的文化體驗。星光大道的美食街及啤酒樂園同步登場，配合四大特色打卡位，包括永明香港龍舟共創站、22米長傳統木龍舟、全新電影《迷你兵團與大怪獸》聯乘龍舟主題裝置、巨型可口可樂®樽及龍舟主題打卡熱點，為市民旅客帶來全新端午體驗。龍舟節更首設非遺工作坊，體驗編織漁網、吹糖和製作灰水糭。想體驗龍舟競渡，可透過虛擬實境（VR）， 讓大家用新科技體驗傳統節慶。周末及公眾假期期間，位於啤酒樂園的舞台將上演詠春、扯鈴、中阮及古箏等非遺表演；晚上更有現場音樂表演。活動屆時同場亦有賽事直播專區，讓市民旅客直擊維港緊張氣氛。

「香港夏日盛會」 推數十萬份優惠吸引過夜旅客

「永明香港國際龍舟節」榮獲14個贊助商支持，旅發局亦與東尖沙咀地產發展商聯會合作，聯同逾30間商戶於龍舟節活動期間，推出酒店、餐飲及購物優惠，配合活動提振區內消費。

「香港夏日盛會」夏日推廣期間，旅發局將聯乘Trip.com Group 、優質旅遊服務協會、香港零售管理協會、支付寶以及多個商戶，推出「夏日禮」，提供數十萬份消費優惠。

優惠由旅客籌劃訪港行程開始。旅發局與Trip.com Group合作，推出總值超過港幣2,000萬元的優惠，涵蓋 19個本地景點及 3個交通營運商。旅客由6月15日至8月31日，於Trip.com 或携程旅行平台預訂7月1日至9月14日期間的香港酒店，單一交易滿港幣1,500元或以上即可獲雙重優惠，包括自選一項景點門票及一種公共交通工具優惠，折扣最高可達半價。優惠涵蓋多個熱門旅遊產品，包括山頂纜車、主題樂園、香港摩天輪、挪亞方舟門票，及機場快綫和巴士日票等。旅客預訂酒店後直接透過平台換領優惠，有效期為訂購酒店房間日期起兩周內。每個Trip.com及携程旅行帳戶可換領優惠一次，送完即止。

推在港消費多重優惠獎賞贈半價禮遇

7月1日至8月31日期間，旅發局與AlipayHK、支付寶、Alipay+攜手合作，透過支付寶龐大內地與 Alipay+海外合作錢包用戶基礎，旅客只需於全港近百間參與商場，包括中環街市、希慎廣場、國際金融中心商場、香港國際機場、K11、美麗華廣場、新城市廣場、奧海城、山頂廣場、崇光百貨、赤柱廣場、時代廣場、皇室堡等，掃描指定二維碼參與活動，即可隨機獲得最高港幣或人民幣500元的消費獎賞，於任何貼有AlipayHK、支付寶或Alipay+標識的商店使用。

同時，旅發局亦聯同優質旅遊服務協會和香港零售管理協會，於全城推出一系列優惠，抵港旅客可於多個商戶享有高達半價的購物及餐飲優惠，部分優惠亦適用於市民，詳情稍後公布。

「香港夏日盛會」涵蓋文化、娛樂、體育及音樂節目，包括香港非遺月、中華文化節、香港足球盛會、足球峰會、世界女排聯賽、世界劍擊錦標賽、FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽、香港共慶回歸賽馬日等等。