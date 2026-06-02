35歲男助教涉的士上非禮 女乘客供稱遭被告摸胸強吻按頭向下體

35歲男助教涉去年2月初在一輛從中環駛往沙田顯徑的的士上非禮女乘客，被控一項猥褻侵犯罪，今於東區裁判法院開審。女乘客供稱，當日凌晨飲酒後登上被告駕駛的的士打算回家，在路上被告多次伸手向後座摸她大腿和臉，被告停車後更坐進後排乘客位，擁抱和強吻她，並把她頭部按向其下體及伸手摸她胸部。女乘客當時感到驚慌，「個腦一片空白，唔識點反應」。下午續審。

稱酒後乘的士遭司機摸大腿臉頰

被告胡振威、報稱助教，他被控於2025年2月1日，在香港由中環威靈頓街公廁至沙田顯徑體育館的一輛的士內猥褻侵犯另一人，即女子X。

女事主X供稱去年2月1日凌晨，她在中環某酒吧飲酒後登上一輛的士，打算前往顯徑體育館及後步行回家。當時她登上被告駕駛的的士，她登上後排左邊乘客位及半躺在坐位上。X稱被告其後在行車途中，多次伸手到後座，摸她的大腿和臉頰，她多次掃開被告的手，而被告則在整躺車程中一直嘗試搭訕及曾問她「男朋友去咗邊呀」。

遭司機擁抱強吻按頭向下體

後來的士駛至沙田濾水廠橋下位置，該處燈光昏暗，只有一兩枝街燈。X稱被告從司機位下車，及坐進後排右邊乘客位，被告把她扶起，再擁抱和親吻她，「我記得佢有伸條脷入我嘴度」。她當時推開被告，「我唔願意，同埋我好驚，我個腦一片空白，唔識點反應。」

X續稱，被告其後更捉住她的右手去摸他的下體，為時約2至3秒，她便立即縮手，而被告則拉開褲子拉鏈，及後把她的頭按向其下體。X當時非常驚慌，也感到力量不如被告，她感到嘴邊有接觸到被告下體。她推開被告，但被告接着再拉開她上衣的拉鏈，伸手進去摸和捏她胸部。

X稱怕離開的士會被指坐霸王車

X推開被告及拉回上衣拉鏈後，她向被告表示想飲水。X解釋，當時她想支開被告，而她不敢直接離開的士，「我驚如果我無畀錢就離開的士，都唔係幾好，好似坐霸王車咁」。待被告拿水回來後，X表示想回家。被告收車資後，再次坐到後座及抱着X，又問到「可唔可以之後一齊出黎玩？」，X則推開被告及開口拒絕，及後離開的士。

X回家洗澡後，致電男友及講述事件經過。男友着X先休息，兩人早上前往田心警署報案。

案件編號：ESCC80/2026

法庭記者：王仁昌