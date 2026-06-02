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涉3度向男學生傳送自拍裸照 巴籍男教師被控3項猥褻行為罪

社會
更新時間：12:51 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:51 2026-06-02 HKT

27歲巴基斯坦籍男教師涉於去年12月至今年1月先後3次向中一男學生傳送自拍裸照，因而被控3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。案件今於東區裁判法院提堂，涉案男教師暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。案件押後至7月28日再訊，被告獲准以1000元保釋，期間不得接觸控方證人及不准離港。

被告簡歷軒KHAN Mohammed Naheem，被控於2025年12月某日、2026年1月14日及1月18日向一名年齡在16歲以下的男童X作出嚴重猥褻行為。

案件編號：ESCC1329/2026
法庭記者：王仁昌

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