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網傳籃球教練翁金驊涉掌摑學生 退役教練估影片非近期拍攝：翁sir好少帶學界比賽

社會
更新時間：12:15 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:15 2026-06-02 HKT

近日網上流傳一段涉及籃球教練翁金驊（翁Sir）懷疑掌摑學生的影片，引起社會廣泛關注。退役籃球教練兼國際裁判楊Sir在商台節目表示，作為教練及教育工作者，絕對不能接受對學生作出這類肢體懲罰的行為。他指出，在現行的新教育界法規下，這類事件已屬於強制舉報的範圍。不過，楊Sir根據影片中的場地環境以及翁金驊近年已改變很多推斷，相信片段並非近期拍攝，已有一段歷史。他透露，場地並非是室內場，又指翁金驊已很少帶學界比賽；他早年剛開始執教時性格確實較為衝動，有時「發洩下打下牆」。

持份者長期「包容變縱容」  助教習慣相關模式

在探討事件成因時，楊Sir認為這並非單一教練的問題，而是多方持份者長期「包容變縱容」的結果。他形容事件是「冰凍三尺非一日之寒」，指出校方、學生、家長、觀眾甚至在場裁判都負有一定責任。他直言，部分學校為了追求比賽成績，可能會不擇手段，甚至對教練的過火行為採取包容態度；而片段中未有制止事件的助教，楊Sir估計他們多為翁金驊昔日的學生，可能早已習慣這種執教模式，或因畏懼教練的權威而不敢發聲。

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欣賞翁金驊在青少年籃球培訓上付出

儘管對掌摑行為予以強烈譴責，楊Sir在訪問中亦肯定了翁金驊的執教能力。他表示十分欣賞對方在青少年籃球培訓上的付出，指翁Sir能將原本資質平平的十三、四歲學童在他手上培養下慢慢成熟。楊Sir推測，正是因為球員在成長過程中對翁Sir產生了深厚的尊重與信任，導致即使面對教練做出不當行為，小朋友們亦選擇默默承受。

談及學校處理這類事件的既定程序，楊Sir指出，若教練對學生動手，校方理應立即向其發出嚴重警告並暫停其職務。隨後，事件須交由負責學生事務的副校長及輔導部門跟進，評估是否涉及刑事責任並通知家長，由家長決定是否報警求助。他坦言，過往確實有學校會選擇將欺凌或掌摑事件隱瞞不上報，但在現今的法規下，校方已具備不可推卸的通報責任。
 

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