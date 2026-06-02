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籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代

社會
更新時間：09:34 2026-06-02 HKT
發佈時間：09:34 2026-06-02 HKT

社交平台Threads周一流傳片段，顯示懷疑一名男生在學校籃球場上被教練公開責罰，期間教練手口並用教訓該學生，捉着男生的左手多次讓其自摑，力度看似頗大。據悉涉事教練為學界籃球名帥翁金驊。

男生被教練捉着男生左手多次讓其自摑

短片長約半分鐘，發帖者指現場為漢華中學，該校籃球隊在學界亦有一定名氣。事發時間未明，而短片背景雜音多，難以得悉男生被責罰原因，但畫面可見，受罰者當時背着背包，其他成員則已更換球衣。教練將男生手上的外套丟在地上，隨後捉起男生左手，強逼其自行拍打臉部幾次，並持續言語教訓對方。

現場有約20名隊員及兩名職員旁觀，未有插手介入。短片引起網上熱議，大批網民質疑教練體罰尺度過火，認為已涉及襲擊，應報警處理。

漢華中學不接受採訪

《星島頭條》正向教育局、漢華中學及中國香港籃球總會查詢。記者今早前往漢華中學查詢，校方表示不接受採訪，暫未見警方到校調查。

何敬康相信片中人是翁金驊

關注體育的立法會議員何敬康在商台節目表示，相信片中人是翁金驊，本身亦認識對方，公務上亦合作過。他認為單從片段所見，確實很難為其解釋辯護，即使在其參與體育活動的年代，亦未曾遇過同類事情，教練本人必須就此事解釋，校方亦要交代。而無論力度大不大，如此掌摑都是一件頗為侮辱性的行為。他認為不止體育界，整個社會亦有需要釐清「體罰」的界線，認為無論任何人動手，都不是一項友善舉動。

翁金驊曾奪得亞洲賽「三分神射手」獎

前香港男子籃球代表隊成員翁金驊，曾於1990至2006年之間代表港隊上陣超過250場。他曾奪得亞洲賽「三分神射手」獎，並獲得「亞洲三分王」外號。翁金驊在2006年退出代表隊後，轉型擔任電視籃球評述員以及學界籃球隊教練。

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