Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌｜AI科技幫手把關 嚴防地盤非法吸煙 承建商憂法律責任問題 科創公司接獲查詢增30%

社會
更新時間：08:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-02 HKT

政府修訂法例，下月中起將建築地盤及大廈維修地盤列為禁煙區，以消除地盤火警隱患。建築業界認同措施，惟擔憂日後若工人私藏香煙進入地盤吸食，恐引發承建商法律責任問題，建議業界增加使用智能科技協助把關。禁煙令下，有研發人工智能影像系統的科創公司，以及開發智能機械人的公司均指，近日接獲建築業界有關用於偵測工人違規吸煙的查詢，錄得20%至30%增長。本港踏入颱風季節，建築業亦呼籲增加採用智能監測系統，確保棚架安全及預防水浸，應對風災威脅。 

下月中起，勞工處職業安全主任可向違法於地盤吸煙人士，定額罰款3000元。
下月中起，勞工處職業安全主任可向違法於地盤吸煙人士，定額罰款3000元。

去年宏福苑火災後，各界關注地盤吸煙情況。上月底，政府以「先訂立，後審議」形式修訂兩項法例，訂明所有建築地盤及大廈維修工程地盤均禁止吸煙，勞工處職業安全主任可向違法者定額罰款3000元，下月17日起生效。

另外，政府亦以「先審議，後訂立」形式，要求承建商及分判商確保建築地盤內無人吸煙，或攜帶香煙進入，違者最高可罰款40萬元，預計本月中由勞工及福利局動議，經立法會批准後生效。在落實地盤全面禁煙上，據知當局擬採用配備紅外線熱感應鏡頭的無人機，協助執法及巡查。

私人工程僅20%地盤用「4S」系統

對建築地盤落實全面禁煙，有建築業人士指，部分地盤已全面禁煙，並於地盤出入口設存放香煙的「收煙櫃」，工人須存放香煙和打火機後方可進入，同時在地盤內張貼禁煙通告，如「違規者每枝香煙罰款1萬元」，更有地盤鐵腕解僱違規工人，認為半年下來，工人已提高安全意識。

現時已有地盤實施全面禁煙，並於出入口設儲物櫃，要求工人進場前存放香煙及打火機。
現時已有地盤實施全面禁煙，並於出入口設儲物櫃，要求工人進場前存放香煙及打火機。

不過，香港執業安全師學會會長李光昇則擔心，日後地盤內不再設指定吸煙區恐弊多於利。他舉例，若工人於30樓工作，須先步下5至10層樓乘搭臨時升降機到地面，再步出地盤外才可吸煙，來回需花5至10分鐘。他指，若吸煙要如此大費周章，恐怕個別工人抱僥倖心態，私藏香煙進入地盤及藏匿隱蔽處吸煙，風險更大。

對當局未來擬採用無人機巡查及執法，立法會議員林振昇認同具阻嚇性，惟關注人手配合情況。他亦稱，有建築業界反映，吸煙屬工人個人行為，承建商及分判商沒有執法權、不能搜身，惟立法後若因工人於地盤吸煙或於地盤發現煙頭，須承擔法律責任，認為值得商榷。

針對地盤全面禁煙，當局擬使用無人機協助巡查及執法。
針對地盤全面禁煙，當局擬使用無人機協助巡查及執法。

近年本港積極推動智慧地盤，建造業總工會理事長周思傑指，科技的確有助管理地盤。他稱，現時超過90%公營工程地盤已採用俗稱「4S」系統的「安全智慧工地系統」，採用數碼實時監控平台、智能安全帽及監測系統等工具。不過他指，在私人建築工程上，目前僅約20%地盤採用「4S」系統，長遠仍需加強安全教育，提升工人的自律性。

智能機械人同時監測火警工傷隱患

距離地盤實施全面禁煙僅餘1個半月，有研發人工智能（AI）影像分析系統的科創公司，近日接獲建築業界就偵測地盤違規吸煙行為的查詢增加近30%。該公司經理文仕鋒指，現時地盤主要採用該系統，透過「行為分析」偵測工人有否按規定穿戴安全帽及反光衣。他指，該系統亦可用於偵測吸煙行為，如分析手部舉動及煙霧軌跡，評估是否有人吸煙，鎖定涉嫌違規的工人。

有科創公司研發以人工智能影像分析吸煙行為，近日建築業界對該系統的查詢錄得30%增長。
有科創公司研發以人工智能影像分析吸煙行為，近日建築業界對該系統的查詢錄得30%增長。

他補充，該系統可連接地盤本身的數碼管理平台，在獲得授權下透過人面辨識技術，即時找出涉嫌違規的工人，並彈出相關畫面並發出警示。地盤管理方可從涉嫌工人的檔案中，找到其所屬公司，即時聯絡相關判頭跟進。他稱，現時系統準確度甚高，可偵測到吸食一般香煙及電子煙的動作。

開發智能機械人的科創公司行政總裁王嘉敏亦指，現時已有地盤採用配備AI攝影機的智能機械人，用於巡查地盤，以監測火警隱患或工人跌倒受傷的情況。她指，相關系統亦具有行為分析及實時運算力，若發現可疑情況便會即時發出警號提示。

她指，建築地盤面積廣闊，以人力巡查十分費時；相反，能於崎嶇路面行走的智能機械人有如流動偵測儀器，可在地盤各處巡視，特別能夠針對隱蔽位置。她續指，過去1星期，其公司接獲建築業界監測工人吸煙行為的查詢，錄得達20%增長。

另有五金店負責人指，自去年底起，陸續有地盤查詢於出入口設置小型儲物櫃，專供工人進入工地前存放香煙及打火機。他稱，每月均有接獲工程的查詢及安裝工程，預期當地盤禁煙令迫近，相關查詢會進一步增加。

制訂守則成立巡邏隊加強警示

承建商授權簽署人協會主席李啟元亦指，業界正就地盤禁煙做準備，如制訂「地盤禁煙守則」。他建議，承建商可成立「禁煙巡邏隊」，突擊巡查樓梯隱蔽處、地庫、廁所及未完工房間的吸煙「黑點」。他亦指，承建商可於「安全入職培訓」加入「地盤全面禁煙」的訊息，並於地盤當眼處張貼相關通告，當工人完成培訓亦須簽署《地盤禁煙承諾書》。

另一方面，他建議地盤推動禁煙，設「戒煙推廣大使」，鼓勵工人減少吸煙或戒煙，並向成功戒煙的工人作出獎勵。

承建商授權簽署人協會主席李啟元建議可獎勵戒煙的工人。
承建商授權簽署人協會主席李啟元建議可獎勵戒煙的工人。

禁煙措施亦涵蓋大廈維修工程地盤，周思傑指出，大廈維修工程包括外牆維修，以及室內走廊、梯間、更換消防或電線或機電設施工程，施工期間大廈仍有住客居住及有訪客出入，預期要辦識違規工人將具一定難度。

他敦促建築公司在大廈工地增設攝錄鏡頭，並增派管工及安全主任巡查，嚴格執行禁止攜帶香煙進入工地。至於大廈物管人員亦可協助登記進出工人的資料，並要求穿戴合適工種的安全帽及工衣，作為辨認違規者的證據。

高空工作意外頻生 智慧系統監測救生繩安全

智慧工地是大勢所趨，工程界關注高空工作意外頻生，部分與工人未扣穩獨立救生繩有關，業界正研發監測系統以即時提示工人。

獨立救生繩是高空工作中，防止工人從外牆棚架等高處墮下的關鍵裝備。有地盤判頭指，個別工人可能於解開獨立安全繩轉換位置時墮樓，亦有工人誤把獨立救生繩扣於不穩固的裝置而觸發意外，釀成人命傷亡。

承建商授權簽署人協會主席李啟元關注情況，指業界正研發專門用於監測獨立救生繩的智慧系統，當發現救生繩未有扣穩，並於指定時間內未有重新扣回，便會即時向俗稱「4S」的「安全智慧工地系統」通報，而工人佩戴的智能手錶亦會收到警示，提醒工人扣穩。

為加強提示效果，他稱正研究是否可在獨立救生繩設燈號。他舉例，若工人未有扣穩獨立救生繩，裝置便會亮出紅燈；相反，若救生繩已扣好便亮出綠燈，方便工人自行檢視，亦便於身旁工友發現危險情況可即時通知。

颱風全天候監控 竹棚移位發警報

極端天氣漸成常態，天文台預測今年有4至7個颱風襲港，近年建築業界已採用科技，應對暴風雨下外牆竹棚的安全情況。

外牆竹棚遭暴風吹至搖搖欲墜，是颱風襲港的常見畫面。承建商授權簽署人協會主席李啟元指，現時業界有採用「智能棚架監測系統」，裝置分別安裝於俗稱「拉掹」的「連牆器」及棚架上，全天候監測棚架；若發現棚架出現異常傾斜或移位，系統便會發出警報，提示地盤人員及時檢查維修。

有工人指，經歷風吹雨打後，棚架的安全成疑，過去須冒險爬出棚架檢查。近年有地盤採用「智能棚架監測系統」，檢查前可先因應棚架情況作出部署，提升安全度。

近年常有突發性暴雨，科創公司經理文仕鋒亦指，旗下水浸警報系統配合攝錄監控鏡頭，可實時監測地盤內的水位；若發現水浸、排水異常，系統便會發出警示，提示地盤管理層應對，如決定封鎖區域、停工，或疏散工人等。

記者：關英傑

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
17小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
15小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
11小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
20小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
12小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
9小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
19小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
16小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
16小時前