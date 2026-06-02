每日雜誌｜AI科技幫手把關 嚴防地盤非法吸煙 承建商憂法律責任問題 科創公司接獲查詢增30%

政府修訂法例，下月中起將建築地盤及大廈維修地盤列為禁煙區，以消除地盤火警隱患。建築業界認同措施，惟擔憂日後若工人私藏香煙進入地盤吸食，恐引發承建商法律責任問題，建議業界增加使用智能科技協助把關。禁煙令下，有研發人工智能影像系統的科創公司，以及開發智能機械人的公司均指，近日接獲建築業界有關用於偵測工人違規吸煙的查詢，錄得20%至30%增長。本港踏入颱風季節，建築業亦呼籲增加採用智能監測系統，確保棚架安全及預防水浸，應對風災威脅。

下月中起，勞工處職業安全主任可向違法於地盤吸煙人士，定額罰款3000元。

去年宏福苑火災後，各界關注地盤吸煙情況。上月底，政府以「先訂立，後審議」形式修訂兩項法例，訂明所有建築地盤及大廈維修工程地盤均禁止吸煙，勞工處職業安全主任可向違法者定額罰款3000元，下月17日起生效。

另外，政府亦以「先審議，後訂立」形式，要求承建商及分判商確保建築地盤內無人吸煙，或攜帶香煙進入，違者最高可罰款40萬元，預計本月中由勞工及福利局動議，經立法會批准後生效。在落實地盤全面禁煙上，據知當局擬採用配備紅外線熱感應鏡頭的無人機，協助執法及巡查。

私人工程僅20%地盤用「4S」系統

對建築地盤落實全面禁煙，有建築業人士指，部分地盤已全面禁煙，並於地盤出入口設存放香煙的「收煙櫃」，工人須存放香煙和打火機後方可進入，同時在地盤內張貼禁煙通告，如「違規者每枝香煙罰款1萬元」，更有地盤鐵腕解僱違規工人，認為半年下來，工人已提高安全意識。

現時已有地盤實施全面禁煙，並於出入口設儲物櫃，要求工人進場前存放香煙及打火機。

不過，香港執業安全師學會會長李光昇則擔心，日後地盤內不再設指定吸煙區恐弊多於利。他舉例，若工人於30樓工作，須先步下5至10層樓乘搭臨時升降機到地面，再步出地盤外才可吸煙，來回需花5至10分鐘。他指，若吸煙要如此大費周章，恐怕個別工人抱僥倖心態，私藏香煙進入地盤及藏匿隱蔽處吸煙，風險更大。

對當局未來擬採用無人機巡查及執法，立法會議員林振昇認同具阻嚇性，惟關注人手配合情況。他亦稱，有建築業界反映，吸煙屬工人個人行為，承建商及分判商沒有執法權、不能搜身，惟立法後若因工人於地盤吸煙或於地盤發現煙頭，須承擔法律責任，認為值得商榷。

針對地盤全面禁煙，當局擬使用無人機協助巡查及執法。

近年本港積極推動智慧地盤，建造業總工會理事長周思傑指，科技的確有助管理地盤。他稱，現時超過90%公營工程地盤已採用俗稱「4S」系統的「安全智慧工地系統」，採用數碼實時監控平台、智能安全帽及監測系統等工具。不過他指，在私人建築工程上，目前僅約20%地盤採用「4S」系統，長遠仍需加強安全教育，提升工人的自律性。

智能機械人同時監測火警工傷隱患

距離地盤實施全面禁煙僅餘1個半月，有研發人工智能（AI）影像分析系統的科創公司，近日接獲建築業界就偵測地盤違規吸煙行為的查詢增加近30%。該公司經理文仕鋒指，現時地盤主要採用該系統，透過「行為分析」偵測工人有否按規定穿戴安全帽及反光衣。他指，該系統亦可用於偵測吸煙行為，如分析手部舉動及煙霧軌跡，評估是否有人吸煙，鎖定涉嫌違規的工人。

有科創公司研發以人工智能影像分析吸煙行為，近日建築業界對該系統的查詢錄得30%增長。

他補充，該系統可連接地盤本身的數碼管理平台，在獲得授權下透過人面辨識技術，即時找出涉嫌違規的工人，並彈出相關畫面並發出警示。地盤管理方可從涉嫌工人的檔案中，找到其所屬公司，即時聯絡相關判頭跟進。他稱，現時系統準確度甚高，可偵測到吸食一般香煙及電子煙的動作。

開發智能機械人的科創公司行政總裁王嘉敏亦指，現時已有地盤採用配備AI攝影機的智能機械人，用於巡查地盤，以監測火警隱患或工人跌倒受傷的情況。她指，相關系統亦具有行為分析及實時運算力，若發現可疑情況便會即時發出警號提示。

她指，建築地盤面積廣闊，以人力巡查十分費時；相反，能於崎嶇路面行走的智能機械人有如流動偵測儀器，可在地盤各處巡視，特別能夠針對隱蔽位置。她續指，過去1星期，其公司接獲建築業界監測工人吸煙行為的查詢，錄得達20%增長。

另有五金店負責人指，自去年底起，陸續有地盤查詢於出入口設置小型儲物櫃，專供工人進入工地前存放香煙及打火機。他稱，每月均有接獲工程的查詢及安裝工程，預期當地盤禁煙令迫近，相關查詢會進一步增加。

制訂守則成立巡邏隊加強警示

承建商授權簽署人協會主席李啟元亦指，業界正就地盤禁煙做準備，如制訂「地盤禁煙守則」。他建議，承建商可成立「禁煙巡邏隊」，突擊巡查樓梯隱蔽處、地庫、廁所及未完工房間的吸煙「黑點」。他亦指，承建商可於「安全入職培訓」加入「地盤全面禁煙」的訊息，並於地盤當眼處張貼相關通告，當工人完成培訓亦須簽署《地盤禁煙承諾書》。

另一方面，他建議地盤推動禁煙，設「戒煙推廣大使」，鼓勵工人減少吸煙或戒煙，並向成功戒煙的工人作出獎勵。

承建商授權簽署人協會主席李啟元建議可獎勵戒煙的工人。

禁煙措施亦涵蓋大廈維修工程地盤，周思傑指出，大廈維修工程包括外牆維修，以及室內走廊、梯間、更換消防或電線或機電設施工程，施工期間大廈仍有住客居住及有訪客出入，預期要辦識違規工人將具一定難度。

他敦促建築公司在大廈工地增設攝錄鏡頭，並增派管工及安全主任巡查，嚴格執行禁止攜帶香煙進入工地。至於大廈物管人員亦可協助登記進出工人的資料，並要求穿戴合適工種的安全帽及工衣，作為辨認違規者的證據。

高空工作意外頻生 智慧系統監測救生繩安全

智慧工地是大勢所趨，工程界關注高空工作意外頻生，部分與工人未扣穩獨立救生繩有關，業界正研發監測系統以即時提示工人。

獨立救生繩是高空工作中，防止工人從外牆棚架等高處墮下的關鍵裝備。有地盤判頭指，個別工人可能於解開獨立安全繩轉換位置時墮樓，亦有工人誤把獨立救生繩扣於不穩固的裝置而觸發意外，釀成人命傷亡。

承建商授權簽署人協會主席李啟元關注情況，指業界正研發專門用於監測獨立救生繩的智慧系統，當發現救生繩未有扣穩，並於指定時間內未有重新扣回，便會即時向俗稱「4S」的「安全智慧工地系統」通報，而工人佩戴的智能手錶亦會收到警示，提醒工人扣穩。

為加強提示效果，他稱正研究是否可在獨立救生繩設燈號。他舉例，若工人未有扣穩獨立救生繩，裝置便會亮出紅燈；相反，若救生繩已扣好便亮出綠燈，方便工人自行檢視，亦便於身旁工友發現危險情況可即時通知。

颱風全天候監控 竹棚移位發警報

極端天氣漸成常態，天文台預測今年有4至7個颱風襲港，近年建築業界已採用科技，應對暴風雨下外牆竹棚的安全情況。

外牆竹棚遭暴風吹至搖搖欲墜，是颱風襲港的常見畫面。承建商授權簽署人協會主席李啟元指，現時業界有採用「智能棚架監測系統」，裝置分別安裝於俗稱「拉掹」的「連牆器」及棚架上，全天候監測棚架；若發現棚架出現異常傾斜或移位，系統便會發出警報，提示地盤人員及時檢查維修。

有工人指，經歷風吹雨打後，棚架的安全成疑，過去須冒險爬出棚架檢查。近年有地盤採用「智能棚架監測系統」，檢查前可先因應棚架情況作出部署，提升安全度。

近年常有突發性暴雨，科創公司經理文仕鋒亦指，旗下水浸警報系統配合攝錄監控鏡頭，可實時監測地盤內的水位；若發現水浸、排水異常，系統便會發出警示，提示地盤管理層應對，如決定封鎖區域、停工，或疏散工人等。

記者：關英傑