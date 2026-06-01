Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年

社會
更新時間：17:33 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:33 2026-06-01 HKT

27歲男侍應3年前趁在街上認識的內地女子醉酒不適時，在大圍車公廟附近草地兩度強姦對方，期間更以沾上沙粒及唾液的手指插入女事主下體。他早前承認兩項強姦罪，心理報告顯示他思維扭曲及渴望親密接觸，高等法院法官張慧玲判刑時斥被告行為污穢，他犯案時以手掩蓋女事主口鼻、以手指沾上坑渠旁邊沙子後把手指插入女事主下體，最終判監5年。

趁女事主醉酒帶到草地強姦

案發時24歲的男被告邱鎮濠於2023年4月18日凌晨在街上結識20多歲的女事主X，兩人交換聯絡方式，當晚相約在大圍車公廟附近公園飲酒。X飲酒後感到不適，被告將她帶到草地推倒在地企圖強姦。X曾嘗試反抗並要求被告購買安全套以防性病，惟被告拒絕並聲稱自己沒有性病，隨後以手將沾上沙子和唾液的手指入X下體，再兩度強姦X。X事後指控被告強姦她，要求被告到警署自首，但被告僅送她回家，X其後攜帶案發時衣物到警署報案。

犯案與思維扭曲及渴望親密接觸有關

張官判刑時指，心理專家報告顯示被告並無精神問題，犯案原因是思維扭曲及渴望親密接觸，案發時亦受酒精影響。雖然女事主拒絕提交創傷報告，但法庭仍可推斷她被施暴後承受一定程度傷害。被告親撰求情信指他因對X有好感及醉酒才犯案，承諾出獄後改過自新。

以污穢手指插事主下體為加刑因素

張官又指，本案有多項加刑因素，包括被告在犯案時以手掩蓋X口鼻、被告在強姦時X使用過份暴力、用污穢的手指插入X下體、未有使用安全套，考慮被告認罪後，判囚5年。

案件編號：HCCC113/2024
法庭記者

最Hit
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
9小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
7小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
2026-05-31 17:22 HKT
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
1小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
6小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
9小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
5小時前
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
影視圈
6小時前