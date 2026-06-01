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全方位維修︱議員關注完工質量 房署：會抽查10%住戶 重要工序「100%睇實」

社會
更新時間：17:14 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-01 HKT

房委會在2006年推行全方位維修計劃，透過主動勘察及保養公屋單位，以優化資產質素及延長公屋單位的使用年期。有立法會議員關注房委會會否進行抽樣，確保完工後的質量。房屋署副署長（屋邨管理）康榮傑今日（1日）表示，團隊會抽取10%的住戶，特別是一些重要的工程如防水工程，「100%睇住有冇做好。」

議員關注消防安全 房署：檢查次數比法定要求多

民建聯郭芙蓉關注第四期的維修計劃，房委會會否進行抽樣檢查，確保完工後的質量，並問及其合格率及不合格比率。她續說，房委會早前委託獨立顧問進行住戶意見調查，超過九成受訪住戶表示滿意，關注樣本規模及提問詳情。

康榮傑表示，署方會抽取10%住戶，特別是一些重要的工程如防水工程，「100%睇住有冇做好。」康續指，房委會每一季會抽取 5%的住戶進行調查，調查範疇涵蓋多個方面，包括工作前的安排服務、電話熱線服務、工程的表現如何、已發出工程單的項目表現等。

新民黨陳家珮表示，社會非常關注消防安全，問及維修小隊可否「搭單」進行消防安全的宣傳。康榮傑表示，除了會檢查電力裝置， 也都會驗一些消防裝置，強調署方比消防法定的要求為多，「法定要求可能一年做一次，我們有一些系統半年會做一次功能上的測試，令到裝置肯定100%是可以用得到。」

記者：黃子龍

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