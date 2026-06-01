南海有風初長成？天文台料最快周三有發展 發出熱帶氣旋警告機會視乎兩大因素（附AI路徑預測）

天文台今日（6月1日）更新九天天氣預報時，大幅調高了周五的氣溫預測，最高氣溫可達35度，屬「極端酷熱」水平，解釋是因受本周後期於南海中部發展的低壓區下沉氣流影響。

天文台料低壓系統逐漸發展

天文台同日下午在《天氣隨筆》進一步解釋，該低壓區會在南海中部發展，並在本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶。而該低壓系統的環流較為細小，是否需要發出熱帶氣旋警告信號要視乎該低壓系統的發展速度，以及其與珠江口一帶的距離。

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日本模式料周三增強為熱帶氣旋 靠近廣東東部沿岸

天文台表示，隨着5月結束，大氣環流轉變的跡象漸趨明顯，南海及華南沿岸的天氣形勢將會逐步受到西南季候風主導，天氣漸轉不穩定。

天文台分析，從今日早上衛星雲圖可見，一道廣闊低壓槽（季風槽）正影響南海南部至越南一帶，該區對流活動相當活躍。隨着西南氣流將溫暖的水汽帶入南海，若配合有利的大氣條件，例如較弱的垂直風切變及良好的高空輻散，將有助季風槽內的低壓區進一步發展。

目前各大電腦模式對於低壓區會否發展為熱帶氣旋，以及其後的強度變化與移動路徑，仍存在頗大分歧。部分電腦模式（如日本電腦模式）預測低壓區會在本周三（6月3日）於南海中部增強為熱帶氣旋，隨後靠近廣東東部沿岸。

但亦有模式（如英國電腦模式）預測該低壓系統在南海中部時會維持較弱強度，並與廣東沿岸保持較遠距離，於本周後期移向南海東北部至台灣一帶才稍為增強。

今年風季最快6月開始

天文台指，綜合各大電腦預報模式，現時預測該低壓區會在南海中部發展，並在本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶。而該低壓系統的環流較為細小，是否需要發出熱帶氣旋警告信號，則要視乎該低壓系統的發展速度，以及其與珠江口一帶的距離。

天文台提醒，預料未來一兩日廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。而受該低壓區相關的下沉氣流影響，周五本港日間氣溫達極端酷熱水平，市民應做足防暑措施，多補充水分，亦要留意身體狀況，慎防因高溫而引起不適。而高溫觸發的驟雨及雷暴，亦有機會在星期五稍後影響沿岸地區。

天文台早前提到，受氣候變化及較強「厄爾尼諾」現象影響，預計本港今年及明年氣溫都會較正常熱，而今年進入本港500公里範圍內的熱帶氣旋數目約為4至7個，熱帶氣旋發展為超強颱風的機會亦會增加。天文台提到，受「厄爾尼諾」現象影響的年份，風季一般會「遲開始、早結束」，預計今年風季會於6月或之後開始，10月或之前結束。