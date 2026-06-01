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美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？

社會
更新時間：17:31 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:31 2026-06-01 HKT

有網民今日( 1日 )上載相片，指今早10時50分在美孚站見到一名婆婆「跌曬啲單程飛出嚟」，聲稱有港鐵職員報警，但表明「唔知做乜事」。相中見到地上至少有6、70張「單程飛」，惹來為何婆婆會持有那麼多車票的疑問。有網民隨即在留言區分析試圖拆解原因，懷疑涉另類「逃票」操作。

該網民解釋，以屯門去柴灣為例，八達通成人全票車資30.2元。而屯門去最近的站兆康只需5.5元（單程票）、杏花邨去柴灣5元（單程票）。若乘客先利用單程票在屯門入閘，到目的地柴灣時，用另一張杏花邨去柴灣的單程票出閘，合共只花費10.5元，一程可節省約20元車資。

以杏花邨去柴灣為例 單程可慳$20

有網民估計婆婆的角色是「接頭人」協助交收，由於單程車票須在當日使用，而且出閘前車票須先入閘。例如婆婆有可能先在杏花邨，協助將車票放入閘機，再於柴灣將「已入閘」的車票交給乘客，好讓乘客能於柴灣成功出閘。

港鐵：實為職員不慎掉在地上  女乘客熱心幫忙拾起

港鐵回覆《星島頭條》查詢表示，向車站方面了解過，今早職員於出入閘機回收單程票後，不慎掉在地上，得到一名女乘客熱心幫忙拾起。

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