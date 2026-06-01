2男女故意製造車禍「碰瓷」索賠認14罪 官斥利用青少年犯案 技巧純熟行為惡劣勢判監

2男女承認於2023年至2024年多次「碰瓷」，刻意製造碰撞後訛稱受傷，向司機索要數千至數萬元賠償，當中涉及中學生以乘客身份扮受傷。男司機及一名女乘客今於區域法院承認欺詐、串謀詐騙和企圖欺詐等共14罪。區域法院暫委法官陳永豪直斥司機的行為「非常之惡劣」，又指犯罪手法純熟，利用青少年等均屬加刑因素。陳官押後判刑至6月22日，期間男被告還押；另為女被告索社會服務令報告，她獲准保釋。

犯案技巧純熟利用青少年裝作受傷詐賠償行為可恥

被告依次為起訴時24歲趙康勝，及起訴時22歲譚詩穎。趙康勝被控欺詐、串謀詐騙和企圖欺詐等17罪，今承認13罪，其餘4罪獲法庭存檔。譚則承認1項串謀詐騙罪。

陳官坦言很看重本案，直斥被告趙康勝的行為「非常之惡劣」、「好恐怖」。陳官又指，趙多次利用司機轉線而製造意外，技巧純熟，形容是「食髓知味」。再加上趙利用青少年佯裝受傷，反映他事前有作準備功夫，以增加壓力迫使事主賠償，行為不法及可恥。

陳官直言趙康勝必然判監，刑期將以年計，趙利用青少年且作案手法純熟均屬加刑因素。而於被告譚詩穎，陳官同意譚在案中處於被動，若無她的招認，控方只會就一次事件起訴。然而陳官強調「一次都嫌多」，考慮所有因素後陳官批准譚保釋以索社會服務令報告，但嚴厲警告她法庭打算判處監禁。

製造交通意外碰瓷 事主避免麻煩或內疚下付錢

案情指，被告趙康勝於2023年10月至2024年4月間，為了騙取金錢，而在香港不同地點刻意製造交通意外，其後向司機索取賠償，受害人包括的士及校巴司機等。為了迫使司機們，趙尋找中學生作乘客，並指示他們假裝受傷。意外後趙再聯絡司機，誘騙他們支付款項作和解。

趙康勝多次趁事主們駕駛車輛欲轉線時，突然加速從後碰撞車尾。多名事主均看到趙和車上乘客有講有笑，甚至表現興奮雀躍。趙之後會指責事主們不小心駕駛，亦會在警車及救護車到場後，與同行青少年乘客聲稱受傷，須接受治療。趙其後再向事主索取數千至數萬元的車輛維修費或醫藥費，又威脅對方若不賠償，傷勢會越趨嚴重，或會展開法律程序。縱使事主們認為趙故意造成碰撞，但出於內疚及避免麻煩，他們仍然支付款項以作和解。

趙康勝邀來中學生「遊車河」，並表示「出去碰下」，中學生明白趙是想製造碰撞以騙取金錢。趙又曾向乘客稱，因為事主轉線太慢才有機可乘，以及因事主無留意路況，才能造成看似對方有錯的意外。

趙康勝於2024年3月問被告譚詩穎有無興趣賺錢，並指示譚只需一同遊車河，在碰撞後假扮受傷。同年3月至4月，趙和譚先後3次「碰瓷」，趙均有收取司機的金錢。

案件編號：DCCC645/2025

法庭記者：雷璟怡