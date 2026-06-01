過渡性房屋︱全數逾2萬單位投入服務超額完成 至今協助近4萬基層改善居住環境

房屋局表示，過渡性房屋項目作為社會的安全網，一直為有逼切住屋需要的合資格市民提供過渡居所。截至今年4月底，21,158個單位已全數落成並投入服務，比原本2萬個單位的目標更多，至今已協助超過39,000名基層市民改善居住環境。

局長何永賢於社交平台上載短片，提到有37個項目使用率超過100%，意味這些項目都已經有流轉。使用率最高的項目達190%以上，大型項目如聖公會「同心村」、「博愛江夏圍村」的使用率亦分別達到150%和130%。

局方發布的影片亦訪問了多位入住過渡性房屋的受惠居民，對比他們遷居前後的生活轉變。有街坊憶述，過往居住在寮屋或劏房時環境極度惡劣，月租高達8,000元，但空間狹窄且缺乏日照，平時「白天也要開燈」。此外，他們更要長期面對鼠患、天花漏水以及治安隱患等問題，令生活充滿恐懼與壓力。

隨着遷入過渡性房屋，有受惠居民難掩喜悅地表示，現時居住環境寬敞光猛：「人生住咗十幾年劏房，都未試過有個窗。」她指不僅電費等經濟負擔有所減輕，生活壓力亦大減。

項目內設有不同興趣班（如剪紙、畫畫）以及課後輔導，有專責老師協助指導學童，讓小朋友的學業有所改善。有居民表示，入住後鄰里關係融洽，生活變得輕鬆自在，最感欣慰的是能看著小朋友在健康、快樂的環境中成長。