每日雜誌‧人物誌｜昔逐巨浪今尋留白 唐展民用鏡頭細味生命

要在繁忙都市釋放心靈，有人作畫抒懷、有人書寫言志，業餘攝影師唐展民則透過作品尋回自我，感受世界。貴州遠山裏的失聰孩童、大地震前的福島景物、日本寧靜的庭園，以及高山茫茫雪地都被她一一記錄。昔日她是追求別人認同的「龍友」，禪修及靜觀啟發她走上隨心而發的攝影路。她的作品處處留白，予人空靈靜謐，細味餘音的感覺。攝影讓她自省人生，她亦希望藉作品療癒人心，願港人放慢步伐走出壓力，回復自在，重新出發。

由昔日熱衷「追景」的「龍友」，到如今隨心而發拍攝，攝影讓唐展民自省人生。

唐展民從事企業發展策略顧問工作，經常往返日本及美國等地公幹，每日參加不同會議，亦要「跑業績」及釐定發展新方向，事事金錢掛帥，以回報衡量，壓力沉重。人在海外，每當看到有關香港的新聞報道，她都滿有感受，記掛着香港這個家的事事物物，特別關注繁囂都市下的生活壓力問題。

學習禪修 與壓力共存

如何與壓力共存，學習禪修及瑜伽多年的她略有心得。面對工作及生活上未能達到的目標，她選擇放下，不再糾纏，檢討後繼續前行，才能走得更遠。上月她舉辦攝影展，希望藉作品撫慰港人心靈。這個相隔15年後再在香港舉辦的展覽，對她意義深遠，亦可視作其個人攝影生涯的回顧。

攝影記錄一時一地事物，由獲得第一部相機開始，唐展民便愛上攝影，以鏡頭呈現心中感受，並以記錄事物為使命。

2011年日本「311地震後」，唐展民辦展覽讓港人重溫福島在災前的景色。

2011年3月11日，日本東北外海發生大地震，觸發10米海嘯，釀成福島核事故。過去她多次到福島拍照，對這地方滿有感情。地震後，她希望為這片熟悉的土地及災民出力，便在本港多個商場舉辦攝影展，讓天災下化為烏有的福島景色重現人前。

日本福島優美景色令唐展民心醉，曾多次到訪拍照。

地震後，傳言四起，有指食鹽中的礦物質「碘」可防核輻射，又傳聞海水恐受核污染影響食鹽生產，觸發內地、港澳及韓國出現搶購食鹽的亂象。對此她深感難受，惟攝影展獲不少團體及市民無條件協助和參加，義賣籌款活動亦備受支持，令她對一向被指「功利」及「拜金」的港人改觀，「感受到香港人無私付出的最美一面，以身為香港人無比驕傲。」

藉照片中安寧 紓民眾惶惑

往後她成立慈善團體「福島之友」，又到訪災後重建的福島，以善款資助農民投入有機耕作，並在當地設立福島農產品的商店。

2011年，唐展民把展覽籌得的款項，於東京成立售賣福島農產品的商店。

多年前，唐展民到訪「福島之友」經營售賣福島農產品的商店。

她自10多歲到美國升學及居住。2001年美國發生轟動全球的「911事件」，她發現當地社會彌漫恐慌和不安。2個月後，她在三藩市展出一批於日本長野「高森草庵」拍攝的日式庭園照片，希望藉照片中的安寧感覺，為惶惑不安的民眾帶來希望。展覽大獲好評，更堅定她以攝影記事載物的心志。

訪貴州失聰童 深受感動

2003年，她代友人到貴州山區驗收於當地興建的學校。經歷10小時崎嶇山路及顛簸行程，她到達收容被遺棄失聰孩童的庇護所，被孩童的純真及簡樸所感動。往後2年她多次到訪當地，探訪貧困山區的孩童，攝下他們的生活日常。回港後，她又辦展覽，讓公眾認識遠山裏物資匱乏仍努力生活的孩子。

唐展民以攝影記述現實，為貴州的留守孩童攝下不少珍貴照片。

不過，過去在攝影上她亦曾遇到迷失的時候。早年她是熱衷「追景」的「龍友」，「參加不少攝影團，到過新疆及非洲拍照。」她曾為拍攝日出照片，凌晨帶着腳架及「長短火」鏡頭等裝備，摸黑到達取景點，等候日出一剎。可是，當遇上雲霧或下雨天氣遮蔽太陽，便會為無法拍攝到心中理想照片而戚然不快。

蛻變在於一次參加攝影團到非洲拍攝動物大遷徙的經歷。她憶述，當時其車隊正追逐數千隻在草原狂奔的野羊，她則在車上拿着相機狂刷快門拍攝，那一刻她感悟自己就像是其中一隻在狂奔的羊，十分諷刺。

唐展民重視身心靈性健康，亦喜歡探尋生命意義，與她10多歲起學習禪修、靜觀及瑜伽有莫大關係。透過禪修及靜觀，她思考人生，亦醒覺當時從攝影獲得的樂趣，竟是求取別人認同，已違背昔日攝影是面向自己、表達個人感覺的初衷，決定告別刻意而為的苦鑿心態，改為隨心而行、隨意而發。

禪修及靜觀助唐展民沉澱心靈。

過去10年，她於冬季到日本北海道、長野，以及美國科羅拉多州的高山生活，亦順道取景拍攝。置身茫茫雪山，不少相片都是她於滑雪時即興拍攝。她坦言，當見到心儀景色便隨意停下，取出懷內的小相機拍攝，「一切都率性隨意。」

這批黑白照片記錄了攝氏零度低溫下、暴風雪中的景色。有些相片記錄白雪正飄然而下的淒美；有的是拍攝遭白雪淹埋的樹林；有的是攝下雪堆中挺拔外露的樹幹，洋溢一片安寧靜謐的感覺。照片中處處留白，像是一幅水墨畫，禪意盎然，似有不少言外之音，留待觀看者細味感受，餘音繚繞。

面對氣候變化、能源危機與世局演變，不少人反問「紛擾中何處容身，還是已經無處容身」，然而地球村中的你我他何其渺小，答案不易找到。她最關顧的是成長地香港的這個家，港人在壓力下何去何從。

從自省中，她找到攝影的新出路，她希望藉攝影療癒別人的心靈，也療癒自己的心靈，一起放慢腳步走出壓力，重新出發。

早前唐展民再在香港辦展覽，希望港人能尋回自我，體驗自在。

兩位長輩贈予相機 寄語記載人間真善美

唐展民走上攝影之路，跟兩名長輩所送贈的兩部相機有莫大關係。多年後重提舊事，她仍感恩滿滿，希望毋負當年長輩所託，以相機攝下人世間的真善美。

兩名長輩送贈的相機，成了唐展民攝影之路的重要里程碑。

「阿姨」曾當無國界護士

早年唐展民到美國升學，假期回港時會順道到日本旅行，她說：「很喜歡京都、鎌倉的古樸簡約。」她會在古都找個角落坐下靜思或禪修，消磨大半天。其後她跟家人談及這段經歷，笑言若當時擁有相機，便會拍下當刻景色以作分享。

其母的一位女友人得悉情況，便把自己的菲林相機送贈給她，好讓她日後可以隨心拍照。這是她生平第一部相機，她一直珍而重之。她指，送贈者是一位令她敬重的長輩，「阿姨在我眼中是像秋瑾般的女中豪傑，如果她身上有10元，她會毫不猶豫捐出9.5元給有需要的人。」

觀展長者交託古董相機

她說，「阿姨」年輕時曾當無國界護士，遠赴非洲當義工，而相機則是當年幾位「好姊妹」合資購買所贈，讓對方記錄非洲行的事事物物。唐展民指意義深遠，其後她帶着這部相機前赴貴州，拍攝多輯記錄當地被遺棄失聰孩童及山區兒童的照片，實踐以攝影記事的使命。

至於另一部古董相機亦饒有深意。2001年11月，她在美國三藩市舉辦日本庭園相片展覽，盼為剛經歷「911事件」衝擊的人們，帶來一點支持和慰藉。有天一位老者看完展覽向她道謝，期間竟拿出一部名牌古董相機相贈，邀請她成為相機的新主人，希望她繼續用相機拍攝更多感動人心的照片。對老者的器重，她受寵若驚，一直以此自勉。她指，至今仍常常以這部古董相機拍照，亦不忘對方的付託，希望以照片感染別人，療癒人心。

記者：關英傑