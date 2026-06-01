Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌‧人物誌｜昔逐巨浪今尋留白 唐展民用鏡頭細味生命

社會
更新時間：13:10 2026-06-01 HKT
發佈時間：13:10 2026-06-01 HKT

要在繁忙都市釋放心靈，有人作畫抒懷、有人書寫言志，業餘攝影師唐展民則透過作品尋回自我，感受世界。貴州遠山裏的失聰孩童、大地震前的福島景物、日本寧靜的庭園，以及高山茫茫雪地都被她一一記錄。昔日她是追求別人認同的「龍友」，禪修及靜觀啟發她走上隨心而發的攝影路。她的作品處處留白，予人空靈靜謐，細味餘音的感覺。攝影讓她自省人生，她亦希望藉作品療癒人心，願港人放慢步伐走出壓力，回復自在，重新出發。

由昔日熱衷「追景」的「龍友」，到如今隨心而發拍攝，攝影讓唐展民自省人生。
由昔日熱衷「追景」的「龍友」，到如今隨心而發拍攝，攝影讓唐展民自省人生。

唐展民從事企業發展策略顧問工作，經常往返日本及美國等地公幹，每日參加不同會議，亦要「跑業績」及釐定發展新方向，事事金錢掛帥，以回報衡量，壓力沉重。人在海外，每當看到有關香港的新聞報道，她都滿有感受，記掛着香港這個家的事事物物，特別關注繁囂都市下的生活壓力問題。

學習禪修 與壓力共存

如何與壓力共存，學習禪修及瑜伽多年的她略有心得。面對工作及生活上未能達到的目標，她選擇放下，不再糾纏，檢討後繼續前行，才能走得更遠。上月她舉辦攝影展，希望藉作品撫慰港人心靈。這個相隔15年後再在香港舉辦的展覽，對她意義深遠，亦可視作其個人攝影生涯的回顧。

攝影記錄一時一地事物，由獲得第一部相機開始，唐展民便愛上攝影，以鏡頭呈現心中感受，並以記錄事物為使命。

2011年日本「311地震後」，唐展民辦展覽讓港人重溫福島在災前的景色。
2011年日本「311地震後」，唐展民辦展覽讓港人重溫福島在災前的景色。

2011年3月11日，日本東北外海發生大地震，觸發10米海嘯，釀成福島核事故。過去她多次到福島拍照，對這地方滿有感情。地震後，她希望為這片熟悉的土地及災民出力，便在本港多個商場舉辦攝影展，讓天災下化為烏有的福島景色重現人前。

日本福島優美景色令唐展民心醉，曾多次到訪拍照。
日本福島優美景色令唐展民心醉，曾多次到訪拍照。

地震後，傳言四起，有指食鹽中的礦物質「碘」可防核輻射，又傳聞海水恐受核污染影響食鹽生產，觸發內地、港澳及韓國出現搶購食鹽的亂象。對此她深感難受，惟攝影展獲不少團體及市民無條件協助和參加，義賣籌款活動亦備受支持，令她對一向被指「功利」及「拜金」的港人改觀，「感受到香港人無私付出的最美一面，以身為香港人無比驕傲。」

藉照片中安寧 紓民眾惶惑

往後她成立慈善團體「福島之友」，又到訪災後重建的福島，以善款資助農民投入有機耕作，並在當地設立福島農產品的商店。

2011年，唐展民把展覽籌得的款項，於東京成立售賣福島農產品的商店。
2011年，唐展民把展覽籌得的款項，於東京成立售賣福島農產品的商店。
多年前，唐展民到訪「福島之友」經營售賣福島農產品的商店。
多年前，唐展民到訪「福島之友」經營售賣福島農產品的商店。

她自10多歲到美國升學及居住。2001年美國發生轟動全球的「911事件」，她發現當地社會彌漫恐慌和不安。2個月後，她在三藩市展出一批於日本長野「高森草庵」拍攝的日式庭園照片，希望藉照片中的安寧感覺，為惶惑不安的民眾帶來希望。展覽大獲好評，更堅定她以攝影記事載物的心志。

訪貴州失聰童 深受感動

2003年，她代友人到貴州山區驗收於當地興建的學校。經歷10小時崎嶇山路及顛簸行程，她到達收容被遺棄失聰孩童的庇護所，被孩童的純真及簡樸所感動。往後2年她多次到訪當地，探訪貧困山區的孩童，攝下他們的生活日常。回港後，她又辦展覽，讓公眾認識遠山裏物資匱乏仍努力生活的孩子。

唐展民以攝影記述現實，為貴州的留守孩童攝下不少珍貴照片。
唐展民以攝影記述現實，為貴州的留守孩童攝下不少珍貴照片。

不過，過去在攝影上她亦曾遇到迷失的時候。早年她是熱衷「追景」的「龍友」，「參加不少攝影團，到過新疆及非洲拍照。」她曾為拍攝日出照片，凌晨帶着腳架及「長短火」鏡頭等裝備，摸黑到達取景點，等候日出一剎。可是，當遇上雲霧或下雨天氣遮蔽太陽，便會為無法拍攝到心中理想照片而戚然不快。

蛻變在於一次參加攝影團到非洲拍攝動物大遷徙的經歷。她憶述，當時其車隊正追逐數千隻在草原狂奔的野羊，她則在車上拿着相機狂刷快門拍攝，那一刻她感悟自己就像是其中一隻在狂奔的羊，十分諷刺。

唐展民重視身心靈性健康，亦喜歡探尋生命意義，與她10多歲起學習禪修、靜觀及瑜伽有莫大關係。透過禪修及靜觀，她思考人生，亦醒覺當時從攝影獲得的樂趣，竟是求取別人認同，已違背昔日攝影是面向自己、表達個人感覺的初衷，決定告別刻意而為的苦鑿心態，改為隨心而行、隨意而發。

禪修及靜觀助唐展民沉澱心靈。
禪修及靜觀助唐展民沉澱心靈。

過去10年，她於冬季到日本北海道、長野，以及美國科羅拉多州的高山生活，亦順道取景拍攝。置身茫茫雪山，不少相片都是她於滑雪時即興拍攝。她坦言，當見到心儀景色便隨意停下，取出懷內的小相機拍攝，「一切都率性隨意。」

這批黑白照片記錄了攝氏零度低溫下、暴風雪中的景色。有些相片記錄白雪正飄然而下的淒美；有的是拍攝遭白雪淹埋的樹林；有的是攝下雪堆中挺拔外露的樹幹，洋溢一片安寧靜謐的感覺。照片中處處留白，像是一幅水墨畫，禪意盎然，似有不少言外之音，留待觀看者細味感受，餘音繚繞。

面對氣候變化、能源危機與世局演變，不少人反問「紛擾中何處容身，還是已經無處容身」，然而地球村中的你我他何其渺小，答案不易找到。她最關顧的是成長地香港的這個家，港人在壓力下何去何從。

從自省中，她找到攝影的新出路，她希望藉攝影療癒別人的心靈，也療癒自己的心靈，一起放慢腳步走出壓力，重新出發。

早前唐展民再在香港辦展覽，希望港人能尋回自我，體驗自在。
早前唐展民再在香港辦展覽，希望港人能尋回自我，體驗自在。

兩位長輩贈予相機 寄語記載人間真善美

唐展民走上攝影之路，跟兩名長輩所送贈的兩部相機有莫大關係。多年後重提舊事，她仍感恩滿滿，希望毋負當年長輩所託，以相機攝下人世間的真善美。

兩名長輩送贈的相機，成了唐展民攝影之路的重要里程碑。
兩名長輩送贈的相機，成了唐展民攝影之路的重要里程碑。

「阿姨」曾當無國界護士

早年唐展民到美國升學，假期回港時會順道到日本旅行，她說：「很喜歡京都、鎌倉的古樸簡約。」她會在古都找個角落坐下靜思或禪修，消磨大半天。其後她跟家人談及這段經歷，笑言若當時擁有相機，便會拍下當刻景色以作分享。

其母的一位女友人得悉情況，便把自己的菲林相機送贈給她，好讓她日後可以隨心拍照。這是她生平第一部相機，她一直珍而重之。她指，送贈者是一位令她敬重的長輩，「阿姨在我眼中是像秋瑾般的女中豪傑，如果她身上有10元，她會毫不猶豫捐出9.5元給有需要的人。」

觀展長者交託古董相機

她說，「阿姨」年輕時曾當無國界護士，遠赴非洲當義工，而相機則是當年幾位「好姊妹」合資購買所贈，讓對方記錄非洲行的事事物物。唐展民指意義深遠，其後她帶着這部相機前赴貴州，拍攝多輯記錄當地被遺棄失聰孩童及山區兒童的照片，實踐以攝影記事的使命。

至於另一部古董相機亦饒有深意。2001年11月，她在美國三藩市舉辦日本庭園相片展覽，盼為剛經歷「911事件」衝擊的人們，帶來一點支持和慰藉。有天一位老者看完展覽向她道謝，期間竟拿出一部名牌古董相機相贈，邀請她成為相機的新主人，希望她繼續用相機拍攝更多感動人心的照片。對老者的器重，她受寵若驚，一直以此自勉。她指，至今仍常常以這部古董相機拍照，亦不忘對方的付託，希望以照片感染別人，療癒人心。

記者：關英傑

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
20小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
5小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
10小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
14小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
4小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
2小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
3小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
2026-05-31 12:45 HKT
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
5小時前
Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事，包括揭幕戰及終極決賽。
世界盃2026｜Viu TV公布免費直播25場決賽周賽事 包括揭幕戰及終極決賽(附免費直播表)
足球世界
2小時前