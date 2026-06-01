醫管局引入「智慧藥庫系統」 以機械人輔助運送藥物 藥劑師有更多時間解答病人問題

社會對醫療服務需求不斷上升，不少醫院、診所陸續引入科技減輕工作量。醫院管理局北區家庭醫學綜合中心的藥劑部就引入「智慧藥庫系統」，以機械人輔助運送藥物，減少藥劑師處理藥物進出倉庫的繁瑣程序，以便前線藥劑師可投放更多時間於解答病人問題等工作。另外，醫管局又透露，未來新醫院將引入更多智慧系統，同時會將不同系統整合及自動化，而今年年底亦將引入「自動取藥機」，將止痛藥等需要時服食的藥物變為「自助取貨」。

醫管局總藥劑師崔俊明表示，公立醫院中，較為繁忙的專科門診，最繁忙一日可有逾2,000至2,500名病人，加上慢性病患增加，每張處方的藥物數量由以往平均3.5種，亦上升至現時的4.5種，令藥劑部工作量持續上升。不過，藥劑師的工作中，更重要是協助病人解決服用藥物上的困難，例如如何應付藥物的副作用、解答病人對藥物相沖的疑慮等等，以提高病人服藥依從性。透過引入智慧系統，除了可縮短病人輪候時間，亦有助藥劑師減省平日繁瑣工作，將時間用於真正面對病人的服務上。

醫院管理局北區家庭醫學綜合中心的藥劑部就引入「智慧藥庫系統」，以機械人輔助運送藥物，減少藥劑師處理藥物進出倉庫的繁瑣程序。

透過引入智慧系統，除了可縮短病人輪候時間，亦有助藥劑師減省平日繁瑣工作，將時間用於真正面對病人的服務上。

目前中心藥劑部的智慧藥庫系統共設有6部機械人、3個工作站，以便同時處理不同藥單。

位於上水的醫管局北區家庭醫學綜合中心大樓於2024年12月啟用，取代同區的石湖墟賽馬會普通科門診。北區醫院藥劑部部門經理梁彥文指出，新大樓的服務範疇及服務量較以往增加，且藥物倉庫面積是石湖墟舊址的3倍，故亦藉此引入「智慧藥庫系統」，成為醫管局首引入有關系統的藥劑部。

梁彥文解釋，每日藥劑部都要處理不少藥物進出倉庫的物流工序，而以往不論是藥物入庫或出庫，均需以人手尋找及搬運。而透過「智慧藥庫系統」，藥劑師可於電腦中輸入所需藥物，便可操控機械人將整個藥架抬起，再送至指定工作站位置，供藥劑師取貨或將藥物入庫，以「機等人」模式取代「人找貨」。同時，系統亦會根據有效期將貨物「先進先出」，藥物送抵工作站後，人員亦需掃瞄條碼作雙重確認。

目前中心藥劑部的智慧藥庫系統共設有6部機械人、3個工作站，以便同時處理不同藥單。梁透露，其實不少大型物流公司的庫存管理亦應用到同一款系統，而該款機械人來自南京一間公司，承重可達1,200磅。當局引入之前亦已進行測試，確認系統的安全及準確性。

談到會否將系統推廣至其他醫院，梁就坦言，有關系統對於藥庫硬件有一定要求，例如地板不可反光、需要貼上二維碼等等，故較難引入到正在運作的藥劑部。崔俊明就補充，局方會優先考慮於新建成或正進行重建的藥劑部引入有關系統。此外，崔又透露，未來新落成的醫院會引入更多智慧系統，並將不同系統整合及自動化，讓前線醫護將更多時間投放到病人身上，並提高服務安全性。他又說，今年年底醫管局將引入「自動取藥機」，類似物流速遞公司的「自助取貨」，「（取）藥都可以自助」，主要是「需要時服食」的藥物，例如止痛藥等，「好似你去啲汽水機咁畀你攞」。

記者：伍萬庭