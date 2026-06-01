專訪︱首艘本地綠色加注船料明年投入服務 海事處處長︰可帶動海事服務業

港府銳意推動本港液化天然氣及綠色甲醇等綠色燃料船舶加油，海事處處長王世發接受《星島》專訪時指，海事處優化布局港口，增加綠色加注入油的錨區，目前市場反應正面，據知已有本地油商投資改裝化學船為綠色加注船，估計明年底前將有第一隻本地船在香港進行綠色加注。他相信，綠色加注可為香港帶來貨運、維修、海事法律等服務需求，具有周邊經濟效益。

綠色加注海域大增四倍

因應國家和國際海事組織致力推動減少碳排放量，港府前年公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，推動香港成為高質量綠色船用燃料加注中心，為入境香港的船舶加油，聚焦綠色燃料包括生物柴油、液化天然氣及綠色甲醇加注，並研究氫氣和綠氨加注的可行性。政府正進行港口重新布局，增加綠色加注錨地，並推出優惠計劃，鼓勵船舶來港作綠色加注和吸引綠色船舶在港註冊。

海事處處長王世發在專訪中指，綠色燃料能量密度低，即所需燃料量大，加注船所需空間亦較大，對比傳統燃料加注船長60至70米，綠料燃料加注船長度達逾110米，最長可達200米，需要更大的加注錨區面積，所以海事處今年內將完成錨區的重新布局，將綠色加注海域由現時645公頃，大幅增至2,877公頃。

港口間非競爭關係

世界各港口早看中綠色加注機遇，洛杉磯港、長堤港與上海港2022年啟動「跨太平洋綠色航運走廊」計劃，上海港去年亦與新加坡港就推動綠色航運走廊簽訂合作備忘錄。香港今年內亦將物色至少一個合適港口，發展綠色航運走廊。據悉，現時全球有逾10條配合的綠色走廊，暫未有一條實際運作。

王世發指，運輸及物流局負責物色「兄弟港」，合作港口需要「門當戶對」，對方港口需有足夠綠色設施、綠色效能和貨量，以及相容的法律系統。他強調，在推動綠色加注上，港口並非競爭關係，香港可與多於一個港口建立走廊，亦可以加入其他港口已規劃的走廊。

港府努力張羅，業界亦反應正面，王世發指，本港目前的綠色加注船來自深圳，未有本地船，據知有本地油商已經投資將旗下化學船，改裝成綠色加注船，估計明年底前將有1至2隻船投入服務。

訪港遠洋船兩成為加注燃料

王世發又指，推動綠色加注不只為香港帶來港口費的收益，同時會帶動貨運、維修、海事法律、保險等周邊服務的需求，碼頭加注可以一邊卸貨，一邊加注，亦可同時更換船員，「船入來就有生意，船不入來，就甚麼都不用講。」

他續指，香港地理位置優越，處於亞洲中心，是遠洋船新加坡往來日韓路線上的「尖端位」，便利船舶停留加注，現時訪港的遠洋船中，有22%主要目的是燃料加注，因遠洋貨櫃船航程十分緊張，緩衝時間往往只有一個小時，即使香港附近的深圳蛇口或鹽田港提供更便宜的燃料，由於距港途程達1至2小時，故香港極具吸引力。

本港亦提早部署未來，王世發指，本港去年第三季展開綠氨和氫氣加注的可行性研究，將評估在港進行相關遠洋船加注的條件，以豐富本港的綠色燃料，但有關燃料加注的成本現時仍較高，在國際未流行，故不會在短期內提供相關加注，「不會今年完成研究，我們明年就做綠氨和氫（加注）……如果得香港有，歐洲未有，（歐洲船舶）亦不會來港」。他補充，現時已有船隻的推進器以氫氣推動，需研究特別的安全系統，減低風險，但強調有足夠的加注航點是船東的重要考慮。

左起：海事處助理處長羅立強、海事處處長王世發。吳艷玲攝

糧船灣、大鵬灣和龍鼓水道一帶規劃的多用途碗泊處。圖為糧船灣。

30年來最大海域重劃「手術」

海事處重新布局港口，王世發形容，今次重新規劃是自1990年代興建赤蠟角機場開啟西面水域航道後，本港海域施展最大的「大手術」，相信在可見將來都滿足到綠色加注的需要。海事處助理處長羅立強補充，綠色加注錨位數目將現時7個，大幅增至33個，以前年本港日均加油13次計算，錨區充裕。

海事處處長王世發表示，本港上一次大規模重新布局港口，是1990年代時配合赤蠟角機場落成，開啟了本港西面水域的航道，自此本港水域只有小改動，今次因應綠色加注發展施加「大手術」，相信滿足到可見將來本港在綠色加注上的需要。

海事處助理處長羅立強補充，重劃海域後，錨位的數目會由現時7個，大幅增至33個，以前年本港船舶入油總次數為5010次推算，每天平均入油13次，而每次入油需時10至20小時，故錨區空間充裕。

為便利綠色船用燃料加注，海事處重新規劃碇泊處，重新規劃奇力灘附近、南丫島和喜靈洲附近的碇泊處，提供額外空間作液化天然氣、甲醇及傳統燃料加注。

羅立強表示，布局上西部和東部水域都有錨區，分別配合內地蛇口港和鹽田港，南部南丫島南和長洲南的錨區，則歡迎途經南中國海的遠洋船前來補給加注，而在糧船灣、大鵬灣和龍鼓水道一帶規劃的多用途碗泊處，亦提供彈性，可供日後船隻作綠色加注，舉例未來西貢區發展遊艇旅遊，糧船灣錨區亦可供該些遊艇作綠色加注。

羅續指，除搬遷加注基地，同時亦撤銷荃灣危險品碇泊處和長沙灣指定供給燃料區，將傳統加注作業搬離接近民居的地方；另外亦因應喜靈洲碇泊處的運作，海事處將交椅洲和分流以南的「北長洲分道航行制」和「分流分道航行制」由推薦航道改為法定航道，提升海上交通安全。

羅又表示，港口重新布局的工作可於今年底前完成，涉及航道測量、改變浮標用途和處理邊境錨區等工作，亦要重畫海圖，搬遷加油船和浮標等。

記者：曾偉龍