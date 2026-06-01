專訪︱中東局勢推高油價 海事處難評論對綠色加注影響
更新時間：07:05 2026-06-01 HKT
發佈時間：07:05 2026-06-01 HKT
發佈時間：07:05 2026-06-01 HKT
中東戰局下油價波動，被指有利綠色能源應用。海事處處長王世發表示，航運業採用綠色燃料是大勢所趨，雖見近月國際燃油供應不穩，難評論對綠色船用燃料加注市場的影響，但期望香港完成港口重新布局後，在世界船用燃料加注港中，位列第七的排名可再提升。
綠色燃料成航運業大勢所趨
近月油價攀升、燃油供應緊張，被指有利綠色轉型，海事處處長王世發接受《星島》專訪時指，國際燃油供應不穩定，油價上落波動大，但難評論船東會否因此改裝船隻，轉用綠色燃料，因國際局勢多變，油價波幅可以很大，「特朗普發一個帖文，油價便大跌。」
雙燃料船成過渡關鍵
王世發解釋，船東選擇燃料的主要考慮是燃料價格，現時不少船舶已被改裝成可使用傳統燃油或綠色燃料的雙燃料船，方便挑選較便宜的燃料，「甲醇價格仍然貴過燃油，液化天然氣就一時時，有時相對於油便宜。」
他指出，綠色加注是大勢所趨，無關油價，因國際海事組織目標於2050年前後實現國際航運淨零碳排放，去年船舶訂單中有逾720艘船隻可用新能源，佔總數75%，可見綠色轉型在油價上升前已經出現，趨勢不能逆轉。
國家支持確保燃料供應穩定
論及燃料供應，王世發強調，香港獲得國家支持，國家是全球最大甲醇燃料的生產地，供應暫不成問題，舉例現時傳統燃油在多地供應出現緊張，香港在國家確保供應下，不會有能源不穩的情況。
香港目前為世界第七大加注港，王世發表示，去年2月至今年3月已完成18次液化天然氣加注和110次生物柴油加注，今年完成兩次甲醇加注，香港正積極發展綠色加注，配合施政報告和十五五規劃，可提升香港航運中心地位，期望香港的加注量和排名可獲提升。
記者：曾偉龍
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