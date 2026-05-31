調查：逾四成港漂生傾向留港發展 近四成自覺不融入社會 住宿租金成最大壓力

特區政府積極「搶人才」，來港讀書的港漂成為其中主力軍。有機構今日發布港漂學生在港生活、學習、就業及社會融入情況的調查，約四成三受訪港漂傾向畢業後留港發展，但對香港社會的融入情況則呈現兩極化現象。

青年港漂總會去年9月至今年5月期間，以網上形式訪問380名在港留學的內地大學生，當中80%是本科生、15%是碩士及博士生、5%是畢業一年內仍在香港發展的青年。

住宿租金成港漂生活最大壓力

調查發現，有22.1%人來港升學的原因，是因為香港高校學術水平及國際排名；其次是希望畢業後留港工作，有21.1%。對於在港生活那一方面壓力最大，最多人認為是租金及住宿成本，有19.2%；其次是對未來發展感到不確定，佔17.6%；對於語言及文化適應、社交圈及歸屬感不足感到壓力的人，亦分別有15.3%及14.2%。

兩成港漂感明顯疏離、很難融入社會

融入社會方面，有42.6%人認為融入的情況較好；不太融入、與本地社會連結較少的人，有20%；很難融入、感到明顯疏離佔19.5%。談到是否留港發展，受訪者考慮的最大因素是對香港的歸屬感，佔18.7%；其次是簽證及政策安排，佔18.2%；薪酬水平及職位機會則佔17.4%。

青年港漂總會創會會長孫悅指，港漂學生雖希望留港，惟對租金、生活成本及就業前景等有所擔憂。她又提到，港漂來港後，除關注升學及就業前景，亦關注如何融入社會，甚至希望回應香港社會需要，形容新一代港漂學生的角色，正由「來港求學者」逐步走向「城市參與者」。她呼籲社會各界為留學生提供更多機會，讓「港漂」融入香港。

總會今日（31日）亦舉辦第二屆「留學香港」十大傑出留學生評選啟動禮，報名期至9月底。孫悅致辭時說，有人認為港漂的漂字具不確定、不穩定的意思，但她作為來港十多年的「老港漂」，於香港讀書、工作及成家立室，認為「香港絕對係我嘅家」，而漂字則反映來港奮鬥的過程。總會成員過去兩年一直熱心幫助港漂，認為「幫佢哋等於幫返當年嘅自己。」

立法會議員陳勇表示，國家「十五五」規劃中，本港被定位為「四中心一高地」，除了國際高端人才集聚高地，亦是創科、金融、航運及貿易中心，值得人才來港發展。他又形容，每個香港人其實都是「港漂」，因最早來港的都是內地的漁民、農民，而抗戰時期亦是內地聯同本地青年守護香港。

他又提到，香港是全球唯一一個擁有5間百強大學的國際化大城市，未來亦有望與更多國際級大學合作，推動本地教育發展。另外，政府正加快推進北都大學城發展，相信有助香港配合國家政策發展，同時發展成國際專上教育樞紐。今年舉辦第二屆評選，希望可為在港留學的內地生定下標竿，讓其為自己、家庭、社會作出貢獻。

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元