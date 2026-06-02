遊日注意︱颱風薔薇逼近 多班來往日本航機取消或延遲 附航班名單、改機票連結
更新時間：22:27 2026-06-02 HKT
發佈時間：22:27 2026-06-02 HKT
發佈時間：22:27 2026-06-02 HKT
颱風薔薇吹襲沖繩後，預計於明日（3日）橫掃東京、大阪、名古屋等地區，屆時陸空交通或會受到影響。國泰航空、香港快運HK Express、大灣區航空等多間航空公司，合共有五對共10班香港至東京和香港至大阪的航班取消或延遲。
受颱風薔薇影響，6月3日將有多班航班取消，包括香港快運UO848、UO849，日航JL736、JL026、JL029，國泰CX524、CX526，國泰CX527、CX509，及全日空NH859、NH860。另外，大灣區航空HB320及HB321將延遲出發。
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