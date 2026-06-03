遊日注意︱颱風薔薇橫掃東京大阪 多班往返日本航機取消或延誤 即睇國泰/快運/大灣區/港航最新安排

颱風薔薇吹襲沖繩後，預計今日（3日）橫掃東京、大阪、名古屋等地區，屆時陸空交通或會受到影響。國泰航空Cathay Pacific（CX）、香港快運HK Express（UO）、大灣區航空GBA（HB）、香港航空Hong Kong Airlines（HX）等航空公司，多班香港往返東京、大阪、名古屋等航班取消或延遲。

颱風薔薇︱國泰推彈性機票安排

由於強烈熱帶風暴薔薇逼近日本，國泰CX現豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用現豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用。若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

往返／途經航班 出票日期 原定旅遊日期 更改機票截止日期 旅程完成日期 往返大阪 (KIX)/名古屋 (NGO)/東京 (NRT/HND)的航班 2026年6月2日或之前 2026年6月3日 必須在2026年6月3日或之前更改機票 2026年6月7日

有關重新預訂機票的更多資訊：

你的機票必須為國泰航空營運的航班。

你可選擇新的出發日期，但必須在2026年6月7日或之前；更新後的旅遊日期須視乎航班座位供應情況而定。

此安排不適用於已全額或部分退款的機票。

颱風薔薇︱香港快運取消兩班往返東京航班

香港快運HK Express表示，受颱風薔薇影響，2026年6月3日往返香港及東京（成田）的UO848及UO849航班將會取消。UO表示已通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，讓旅客可及早安排行程更改。

而颱風特別機票安排適用於受影響航班，乘客可改期、申請退票或改簽其他前往東京（成田 / 羽田）或由當地出發的航班。受影響乘客可按電郵通知或使用以下連結了解航班改期的詳情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。

颱風薔薇︱香港航空取消6班往返東京航班

香港航空HK Airlines表示，受颱風薔薇影響，以下航班已改期：

日期 航班編號 航線 起飛時間* 到達時間* 6月3日 HX604 香港至東京 6月3日 09:45 6月3日 15:30 HX605 東京至香港 6月3日 16:30 6月3日 20:35 HX608 香港至東京 6月3日 10:30 6月3日 16:15 HX609 東京至香港 6月3日 17:15 6月3日 21:20 HX634 香港至東京 6月3日 11:15 6月3日 17:00 HX635 東京至香港 6月3日 18:00 6月3日 22:05

*當地時間

颱風薔薇︱大灣區航空延遲或取消往東京航班

大灣區航空GBA（HB）今日預定9時05分起飛的HB320，往東京航班，將延遲至下午3時半起飛。另一班同樣飛往東京的HB322，則會取消。至於今日東京返香港的HB321和HB323，則分別延遲及取消。

受颱風薔薇影響，6月3日亦有多班其他航空公司航班取消，包括日航JL736、JL026、JL029，及全日空NH859、NH860。