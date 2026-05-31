宏福苑安置︱東華三院額外撥款 居民接受政府轉讓業權方案 每戶可獲3萬元安居津貼

東華三院早前公布撥出1000萬元，為接受政府收購建議的大埔宏福苑業主，提供免費法律援助，料可協助800至1000宗個案。另外，政府早前向宏福苑業主發出收購建議信件，希望他們於8月底前表達出售業權的意願。東華三院行政總監蘇祐安今早（31日）在商台節目指出，東華三院最新已額外撥出3千萬元，作為新居所安居津貼，只要接受政府的轉讓業權方案，即可獲得支援，每戶3萬元。

法律程序支援相關服務 再增撥500萬元

蘇祐安指出，法律援助計劃反應正面，至今已接獲超過1000宗查詢。至於到東華三院於大埔服務中心查詢服務的個案，則有逾500宗。他形容工作進度理想，會轉介個案交由律師團隊核實及跟進。他又提到，早前於大埔設立鄰舍資源中心後，不少宏福苑居民反映不太了解長遠安置方案的法律程序，擔心出現財政壓力，因此推出免費法律援助服務，希望盡力幫助大家。

他又指，留意到部分住戶需釐清遺產承繼人，或是有喪失精神能力人士要處理業權，當中涉及不少法律程序，才可出售業權予政府。為此，東華三院會增撥500萬元，提供一條龍服務，協助相關人士處理法律問題，新安排會馬上開展。

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東華三院接獲居民意見 冀覓新居所期間有所支援

蘇祐安又提到，近期亦聽到街坊意見，指日後出售業權後，希望盡快找到新居所，中間也有些過渡時間，決定往後具體新居所的選擇，到底參與哪個項目，可能需要一些經濟援助，而不同家庭狀況各異。

因此他透露，東華三院最新決定額外撥出3千萬元，讓居民尋覓新居所過程中可獲直接援助，每戶3萬元。只要居民可出示證明，以示接受政府的轉讓業權方案，並有新居所需要，即可符合資格。若居民選樓需時，要幾個月才完成行政程序，亦可先取資助。款項用途不限，居民可用於租金、添置傢俱等用途等。

接受委託提供法律服務的國際青年法律交流聯會創會會長、立法會議員范凱傑在同一節目指出，3個法律團隊共有數百名律師提供服務，而樓宇買賣及轉讓手續涉及不同程序，律師會與業主見面時，會解釋法律程序及相關法律後果，亦涉及「實報實銷」的影印及查冊費用，將以最低收費協助居民。此外，不少居民都關注出售業權後，業權附帶權利及責任誰屬，以及買賣及轉讓程序的時長，相信免費法律援助能支援居民。

東華三院行政總監蘇祐安。資料圖片