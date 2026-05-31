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酷熱天氣警告︱石硤尾避暑中心設施升級增冷氣 設女士專區 兼備清真食品

社會
更新時間：07:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-31 HKT

天文台連日發出酷熱天氣警告，多區氣溫達35 °C或以上，民政事務總署開放社區會堂或中心作臨時避暑中心。其中石硤尾邨社區會堂近年優化避暑中心設施，包括加裝冷氣、提供清真認證品牌食物及設立女士專區等，關顧市民需要。

換冷熱飲水機 玻璃門貼上隔熱貼

深水埗民政事務專員王浩宇指，石硤尾邨社區會堂以全新冷熱飲水機，取代運作不便的舊式煲水水箱，並加裝多部冷氣機；中心大堂的玻璃門已貼上由本地大學科研團隊研發的隔熱貼，降低陽光直射造成的室內溫度；並增設桌椅，方便前往街市買餸的街坊坐下休息並擺放物品，強調「用家為主」的理念。 

此外，避暑中心提供降溫「孖寶」冰巾、退熱貼等物資外，亦考慮到區內居民多元背景，特意準備獲清真認證的杯麵和餅乾，為少數族裔市民提供合適的食物選擇。

深水埗DO：避免主觀而忽視使用者真實感受

該區避暑中心使用者多為中年、長者，王浩宇笑言，曾有街坊向他們反映「開得太凍」，指進入中心是為避暑，但中心不應被調校得如同「冰格」一樣，令他反思提供服務時，須時刻切身處地理解長者的實際需求，避免因主觀判斷而忽視使用者真實感受。

王浩宇又指，中心為市民準備地蓆、床墊及被鋪，場地寬敞，床位可按實際需求隨時擴展至30至40張或更多。為確保女性使用者私隱，中心特意利用屏風圍封專屬的女士區，並將進出通道設計得較迂迴，避免公眾從大門直接看到內部情況。

黃大仙民政事務專員賀穎君於5月上任後，親自視察區內避暑中心。目前當區有3個避暑或社區中心，賀穎君指，不少長者在炎熱天氣下，前來等候派發飯盒或準備參與活動時，步行至中心已相當疲累，避暑中心正好發揮關鍵作用，為他們提供及時的歇息空間。

街坊讚環境舒服適合避暑

根據民青局資料，去年避暑中心共開放73晚，約1.3萬人登記使用。目前石硤尾及黃大仙夜間避暑中心的晚間使用人數均約為十多人，日間人數則維持在個位數。 

入職逾九年的職員「民仔」坦言，於中心接觸到社會不同階層的面孔，部分市民初次前來時難免緊張，但強調絕不能以奇異或排斥眼光看待求助者，而是應秉持平等的服務態度，提供基本物資，協助他們安頓。街坊張女士說，平日買餸後或路經附近，會順路前往鄰近的大堂及禮堂「過下冷河」，短暫休息，形容環境舒服，適合避暑。

記者：李健威

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