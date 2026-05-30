「賽馬會箕寓」正式啟用 協助有需要青年重建人生

香港賽馬會慈善信託基金撥捐2億4,000萬港元，支持善導會重建位於筲箕灣的宿舍，並命名為「賽馬會箕寓」（下稱「箕寓」）。該項目同時開展為期三年的「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」，於今日（5月30日）舉行入伙典禮，正式投入服務，為有需要青年提供穩定而具支援的居所。

在香港，一群於住宿服務成長的青年（「離院青年」）離開院舍後往往未能與家人團聚；另一邊廂，正努力重建生活的精神復元人士同樣面對住屋困難。對他們而言，一個穩定且具支援的居所，是融入社會及持續發展的關鍵。「箕寓」的誕生，正是回應上述兩大社群的迫切需要。

項目為離院青年整合住宿、生涯發展及社區連繫支援，提供一站式住宿及全人支援服務，協助他們建立獨立生活能力，重建人生方向，重新連繫社區。「箕寓」更是全港首個結合離院青年與精神復元人士的互惠共居項目，讓不同背景和人生經歷的青年透過日常共居生活，促進彼此學習與支持。

今日舉行的入伙典禮，由勞工及福利局局長孫玉菡、香港賽馬會董事胡家驃、善導會主席潘兆童法官，以及一眾嘉賓共同主禮。

香港賽馬會董事胡家驃表示：「『賽馬會箕寓』標誌著香港青年與復康支援服務的一項創新，不僅有助促進社會共融，亦為業界起示範作用。展望未來，馬會將繼續推動『公平機遇』的慈善策略範疇，透過跨界別協作，擴闊支援網絡，讓基層社群有平等機會盡展所長，提升生活質素。」

亞洲首個採用國際認可「Youth Foyer」模式共居服務大樓

「賽馬會箕寓」樓高22層，是亞洲首個採用國際認可「Youth Foyer」模式的共居服務大樓。項目為青年提供住宿，並配合教育及生涯發展支援，協助他們在過渡期建立獨立生活能力，同時融合青年宿舍與精神健康復元理念。住戶組合中，約三分之二為離院青年，三分之一為精神復元人士。他們可透過「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」獲得多方面支援，發展生活技能、規劃人生方向及照顧身心健康。

該計劃同時鼓勵共居青年在接受支援的過程中回饋社群。表現積極並持續進步的住戶，有機會獲得個人發展獎學金，以支持其個人成長與未來發展。住戶搬離後，亦會透過計劃的過渡安排、跟進服務，以及同儕與校友網絡持續獲得延伸支援。

一如其他由香港賽馬會捐助的慈善項目，馬會對「賽馬會箕寓」及「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，將賽馬及有節制體育博彩收入，轉化為稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

有關「賽馬會『拍住上』共居社區計劃」，請瀏覽：https://web-smart.sidebyside.org.hk/zh-HK/jcccp