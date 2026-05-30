觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道

市建局表示，為配合「觀塘市中心2.0」項目最後一期發展的地下管線改道工程，裕民坊及同仁街的行車道將於下月28日星期日凌晨零時起封閉，途經裕民坊的18條巴士路線、兩條小巴路線，及以裕民坊為終站的跨境巴士將改道；原本設於裕民坊的的士站亦會停用。

該局已與相關政府部門及各公共運輸營辦商協調，以確保封路改道後的公共運輸服務維持暢順運作。相關巴士及小巴營辦商將調整原本途經裕民坊的路線，改為停靠附近現有或新設的站點，位置如下：

1.裕民坊公共運輸交匯處

2.觀塘道（西行）近駿業里

3.物華街（西行）（新增巴士站，近裕民坊公共運輸交匯處出入口）

4.協和街（北行）（新增巴士站及小巴站，近同仁街入口）

至於的士，項目鄰近現有四個上落客點供的士乘客上落。而跨境巴士則將改於裕民坊公共運輸交匯處內同站上落。

為方便市民往返港鐵觀塘站及上述協和街新增的巴士站及小巴站，市建局將在同仁街中段開闢一條連接協和街的臨時行人通道。而位於裕民坊及同仁街的行人路，部分路段將在工程期間維持開放，讓市民往返港鐵觀塘站、裕民坊公共運輸交匯處、協和街、物華街及康寧道一帶。

在進行封路之前及之後的兩個星期（即由6月21日至7月6日），市建局將會安排「公共運輸資訊服務大使」在觀塘市中心主要路口、受影響巴士站及裕民坊公共運輸交匯處巴士閘口附近派發資訊單張，並解答市民有關乘車及交通安排的疑問。市民亦可透過巴士營辦商的手機應用程式，查閱巴士路線資訊；或致電市建局熱線2588 2333查詢有關是次公用設施管線改道工程。