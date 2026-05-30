Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道

社會
更新時間：19:45 2026-05-30 HKT
發佈時間：19:45 2026-05-30 HKT

市建局表示，為配合「觀塘市中心2.0」項目最後一期發展的地下管線改道工程，裕民坊及同仁街的行車道將於下月28日星期日凌晨零時起封閉，途經裕民坊的18條巴士路線、兩條小巴路線，及以裕民坊為終站的跨境巴士將改道；原本設於裕民坊的的士站亦會停用。

該局已與相關政府部門及各公共運輸營辦商協調，以確保封路改道後的公共運輸服務維持暢順運作。相關巴士及小巴營辦商將調整原本途經裕民坊的路線，改為停靠附近現有或新設的站點，位置如下：

1.裕民坊公共運輸交匯處
2.觀塘道（西行）近駿業里
3.物華街（西行）（新增巴士站，近裕民坊公共運輸交匯處出入口）
4.協和街（北行）（新增巴士站及小巴站，近同仁街入口）

至於的士，項目鄰近現有四個上落客點供的士乘客上落。而跨境巴士則將改於裕民坊公共運輸交匯處內同站上落。

為方便市民往返港鐵觀塘站及上述協和街新增的巴士站及小巴站，市建局將在同仁街中段開闢一條連接協和街的臨時行人通道。而位於裕民坊及同仁街的行人路，部分路段將在工程期間維持開放，讓市民往返港鐵觀塘站、裕民坊公共運輸交匯處、協和街、物華街及康寧道一帶。

在進行封路之前及之後的兩個星期（即由6月21日至7月6日），市建局將會安排「公共運輸資訊服務大使」在觀塘市中心主要路口、受影響巴士站及裕民坊公共運輸交匯處巴士閘口附近派發資訊單張，並解答市民有關乘車及交通安排的疑問。市民亦可透過巴士營辦商的手機應用程式，查閱巴士路線資訊；或致電市建局熱線2588 2333查詢有關是次公用設施管線改道工程。

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
11小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
10小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
13小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
2026-05-29 19:49 HKT
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
2026-05-29 19:00 HKT
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
即時中國
4小時前
羅便臣道火警｜昏迷3男女危殆 單位有吸毒工具 大門被梳化阻擋
02:09
羅便臣道火警｜64歲男住戶及兩內地女危殆 單位有冰壺 梳化擋大門
突發
1小時前
周六福為內地知名珠寶商。
周六福為「售賣不合格足銀手鐲」致歉
即時中國
9小時前