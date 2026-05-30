香港非遺月2026︱文化中心嘉年華揭幕 羅淑佩：今年再接再厲推更多精彩活動

由康文署非物質文化遺產辦事處籌劃的第二屆「香港非遺月」今日（30日）正式開幕。文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席開幕典禮時表示，活動旨在響應國家的「文化和自然遺產日」，提升非遺傳承。非遺月由即日起至6月30日舉行，首兩天以「非遺嘉年華」揭幕，並首次設創意市集，實踐「以文塑旅」的理念。

去年首屆活動吸引逾16萬人次參與

「香港非遺月2026」由康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處主辦，由即日起至6月30日在全港各地展開豐富的多元活動。羅淑佩在開幕典禮致辭時表示，今年3月通過的《十五五規劃綱要》明確提出要繁榮文化事業，提升非遺的保護和傳承水平，增強中華文明的傳播力，並推動中華文化更好走向世界。她指出，非遺辦自去年起每年6月舉辦「香港非遺月」，以響應國家將每年6月第二個星期六定為「文化和自然遺產日」之舉。去年首屆活動吸引了超過16萬人次參與，今年將會再接再厲，推出更多精彩活動。

露天廣場設嘉年華 精彩傳統巡遊表演亮相

為非遺月揭開序幕的「非遺嘉年華」一連兩天（5月30日至31日）在香港文化中心露天廣場舉行。是次嘉年華以「打開非遺．傳承無界」為主題，精彩活動包括大坑LED小火龍、傳統海陸豐麒麟獅藝及薄扶林村中秋火龍盛會巡遊；現場表演則涵蓋貔貅、女子舞獅、南音、粵劇、西貢坑口客家舞麒麟及傳統木偶戲等。現場亦設有多個互動體驗攤位，由非遺團體及工作者親自示範。市民及旅客可免費參與體驗多項香港非遺項目，包括花帶編織技藝、舞獅、雀籠製作技藝、傳統鄉村建築修繕技藝──榫卯、製作白鐵鎖匙扣，以及試穿粵劇戲服等。

將辦逾50場表演、40項考察活動等 涵蓋逾百非遺項目

為讓市民和旅客體驗香港豐富多元的非遺項目，促進文化與旅遊深度融合，「香港非遺月2026」將舉辦超過50場表演和80個推廣攤位，以及40項考察活動，涵蓋超過100個非遺項目。今年香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助4項重點活動，分別為「香港非遺月2026」今日的開幕典禮暨非遺嘉年華、非遺精華遊蹤、「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演以及「非遺拾趣」流動學堂，希望通過不同形式、主題及內容推廣非遺，讓更多市民、學生及旅客受惠。

此外，大眾可登上「移動非遺」專車獲取更多本地非遺資訊，或到詠春拳與舞火龍拍照攤位「打卡」留念。嘉年華現場更首次設立非遺創意市集，展銷各款非遺相關產品，旨在展現「香港處處有非遺」，並落實「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

今年「非遺精華遊蹤」的考察活動增至40項，共設9條涵蓋8個精選地區的特色主題路線，例如到深水埗認識古琴藝術、到九龍城了解潮州食品製作技藝等，參加者可聆聽非遺工作者親身講述經驗和故事。此外，為豐富訪港旅客的非遺體驗，我們與香港旅遊發展局合作，為旅客舉辦深水埗及跑馬地「非遺精華遊蹤」，另外亦與香港國際機場合作，推出「非遺伴你飛：期間限定展示」及港式奶茶製作技藝現場示範，希望旅客在品嚐港式奶茶之餘，亦可了解香港非遺的深厚內涵。

適逢今年馬年，「香港非遺月2026」會在6月11至24日，每晚在香港太空館外牆呈獻以「馬」為主題的光影表演，展現「馬」在文物、藝術和科學中所蘊含的豐富歷史文化元素及非遺價值。此外，非遺月期間亦有各種配合活動，包括同樂日、嘉年華、高峰會及講座等，歡迎市民及旅客踴躍參與。