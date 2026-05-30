葵青區辦匹克球體驗日賀回歸 主辦方 : 冀讓市民一齊玩、一齊笑

為喜迎香港回歸祖國，弘揚全民健身精神，由王仲銘慈善基金主辦、葵青民政事務處支持，多區教育及社福機構合辦的「同心賀回歸 匹克樂社群」新興運動體驗日，今日( 30日 )下午在林士德體育館舉行。活動免費向公眾開放，有專業教練駐場指導，吸引大批街坊到場參與，場面熱鬧。

活動主席冀營造優質社區環境

王仲銘慈善基金董事、活動籌委會主席梁小燕表示，香港回歸以來，同祖國一起進步，社區亦變得更多元、更具活力，而社群團結與健康正是重要基石之一。她指匹克球簡單易學、節奏輕鬆，無論是長者還是小朋友都能輕鬆參與，希望透過舉辦這項接地氣、零門檻的新興運動活動，豐富居民文娛生活，關顧不同社群的休閒需求，同時傳遞健康積極的生活態度，持續營造和諧、活力、共融的優質社區環境，讓不同年齡階段的市民都能「一齊玩、一齊笑、一齊動」。

香港女童軍總會香港總監何珮珊表示，是次活動由多個單位合力籌辦，希望利用簡單易學的新興運動，讓不同背景、不同年齡的居民都能參與其中。她指出，匹克球注重互動交流，能促進社區共融，亦有助提升精神健康，期望透過今日活動能提升大家對匹克球的興趣。

冀以活動為契機打造更健康葵青區

葵青民政事務專員梁乘龍表示，市民日常面對不同壓力，運動是有效的身心調節方式，且葵青區居民背景多元，希望以今日活動為契機，令更多市民接觸到這項新興運動，打造一個更加健康、更加開心的葵青區，亦期望未來能舉辦更多類似活動，擴大社區參與。

活動現場，不少家長帶同小朋友體驗。黃小朋友表示，今日活動非常好玩，雖然第一次接觸匹克球，但認為難度不大，因為平時有跟爸爸打羽毛球，匹克球手感與羽毛球相似，所以很快便掌握技巧。他希望下次能與家人一同再來參加類似活動。

今次活動合辦單位包括香港女童軍總會、荃灣及葵青區幼稚園校長會、荃灣葵涌及青衣區中學校長會和葵青區少數族裔人士支援服務中心。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元