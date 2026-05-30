港車北上︱政策有效期延長5年至2031年6月1日 運輸署：逾14萬港私家車曾參與計劃

廣東省政府官網發出通知，指經省人民政府同意，宣布延長「港車北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。省政府辦公廳指，執行過程中遇到的問題要向省公安廳反映。

《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》於2023年6月1日起實施，有效期3年。

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廣東省官網公告

廣東省政府官網發出通知，指經省人民政府同意，宣布延長「港車北上」政策有效期5年，至2031年6月1日。資料圖片

運輸署在社交平台發文，指「港車北上」自2023年中推行至今，廣受香港市民歡迎。曾參與計劃的香港私家車累計超過14萬輛，推動港珠澳大橋的使用量持續攀升。署方會繼續密切留意「港車北上」的實施情況，與廣東省政府保持溝通，為申請人在續期申請和預約出行等方面提供優化安排和便利 ，進一步善用大橋的承載力以推動便捷的跨境通行，促進粵港澳大灣區融合發展。

數據顯示，自「澳車北上」「港車北上」政策落地實施以來，經口岸出入境港澳旅客數量年均增速達34%，2025年已達近1800萬人次。邊檢部門預計，2026年經口岸出入境港澳旅客數量有望突破2000萬人次。