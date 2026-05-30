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來片．一分鐘話你知︱香港超越瑞士登世一跨境財管中心 港領先優勢持續擴大 外媒這樣說

社會
更新時間：13:25 2026-05-30 HKT
發佈時間：13:25 2026-05-30 HKT

香港正式超越瑞士，首度榮登「全球跨境財富管理一哥」寶座。外媒就此作出報道，其中《Investment News》直指香港已推翻瑞士王座，而瑞士《finews.Asia》則形容這是歷史性的權力轉移，BCG報告更將此次稱為「大重整」。

雖然媒體指出目前香港僅以100億美元的微弱優勢險勝，但根據BCG的預測，香港未來的年均增長率將達到百分之九，遠高於瑞士的百分之六。預計到了2030年，香港在跨境財富管理規模上將大幅拋離瑞士達6000億美元。對此，路透社更直接評論指出，香港這一次的超越勢頭已經難以逆轉。

香港近年持續深化與世界各地的互聯互通，成為地緣政治下的安全港。同時，港府全力推動家族辦公室業務，目前在港設立的單一家族辦公室已超過3380間，兩年內的增幅超過百分之二十五。政府推出的「新資本投資者入境計畫」也做到精準吸金。

在吸引資金後，香港亦不斷豐富金融產品及風險管理工具，特別是圍繞科技創新、人工智能（AI）以及新經濟產業的佈局，抓緊下一波財富增長。瑞銀集團CEO早已預測香港將於2027年超越瑞士，如今結果比預期提早一年達成，這也讓瑞銀主席表示瑞士目前正正面臨重大的「身份危機」。

此外，瑞士銀行家協會指出，香港受惠於中國內地財富的增長，這個趨勢多年來已非常明顯。在政策帶動、科技賦能以及家族辦公室湧入等多因素下，香港穩坐全球財富管理王座的格局早已寫在牆上。
 

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