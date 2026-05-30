中九龍繞道九龍灣段今年開通 將軍澳去油麻地由65分鐘大減至12分鐘 局方：奇妙之旅

運輸及物流局局長陳美寶表示，中九龍繞道（油麻地段）去年12月開通，每日約有70,000車次使用，分流了龍翔道和加士居道天橋在早上繁忙時間約兩成和一成的東西行車流，效果顯著；而中九龍繞道（九龍灣段）亦將於今年內開通，屆時將軍澳市中心及油麻地的行車時間由以往約65分鐘大幅減至約12分鐘，直言是一趟「奇妙之旅」。

荷里活廣場至牛池灣消防局一段馬路鋪設「高性能超薄磨耗層」物料

陳美寶今日(30日)在網誌中提到，受惠於車流減少，為向來負荷沉重的龍翔道釋放空間，路政署亦為由荷里活廣場至牛池灣消防局一段約900米的東行段鋪設「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料。該物料由高黏彈性瀝青和堅固耐磨的輝綠岩組成，具備卓越的抗裂及抗滑性能，而且防水效果佳，有效保護路面底層結構，令路面更耐用，更有助提升行車舒適度。

預計第三季內完成 工程晚9朝6進行

工程預計今年7月中展開，在第三季内完成。為減少對交通影響，工程幾乎全數安排在晚上9時至翌日早上6時進行，其餘日間時段會全面開放所有行車線，工程期間亦會保留至少一條行車線開放予車輛通行，將對交通的影響減至最低。路政署計劃在完成上述重鋪工程後，總結經驗並優化施工安排，在其他合適路段，例如龍翔道餘下以混凝土鋪設的路段和呈祥道等，繼續應用「高性能超薄磨耗層」重鋪路面。

應對颱風季節 預先採措施減低風險

陳美寶又提到，颱風季度即將來臨，她已指示路政署為極端天氣做好預備，加強應對惡劣天氣準備的能力，除進行演練及培訓外，亦已預先檢查高水浸風險地點及隧道內排水泵房設備、聯同相關部門加強清理公共道路集水溝及渠道以減低水浸風險，以及為轄下路旁斜坡及樹木進行定期檢查及完成相應的風險緩減措施。

北都公路爭取2036年前開通 北環線主線爭取於2034年開通

她又稱，持續完善交通基建網絡十分關鍵，路政署未來幾年轄下多個重要項目亦正全速推進。

道路方面，全長約24公里的北都公路，將貫穿北部都會區主要發展重心，包括牛潭尾、新田科技城、古洞北 / 粉嶺北及新界北新市鎮，釋放發展潛力。項目以「全盤規劃、分段推展」的創新思維，優先推展北都公路（新田段），以爭取於2036年或之前開通。十一號幹線（元朗至北大嶼山段）則加強新界西北與市區主幹道連接，為連接北部都會區與維港都會區鋪路，我們會研究率先推展十一號幹線南端的青龍大橋，日後可配合青嶼幹線分流車輛，紓緩交通擠塞。

鐵路方面，北環線將成為北部都會區的主要交通骨幹，主線連接東鐵線古洞站與屯馬線錦上路站，支線則由主線新田站經洲頭及河套接入深圳新皇崗口岸，促進跨境人流往來。兩者以新思維合併同步推展，目標爭取於2034年或之前同步開通。

她又稱，路政署今年成立40周年，路政署舉辦「路政署成立40周年 – 美好生活•心繫市民」巡迴展覽，回顧了政署自1986年成立以來推動交通基建發展的各大里程碑，展覽會在香港大會堂、油塘大本型、銅鑼灣時代廣場及屯門大會堂巡迴舉行。