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羅淑佩日趕3場活動 參觀動漫盛會獲古天樂接待 往香港站與法老鐵仔打卡｜Kelly Online

社會
更新時間：21:25 2026-05-29 HKT
發佈時間：21:25 2026-05-29 HKT

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日( 29日 )馬不停蹄，從早到晚身體力行參與多項推廣香港文化與旅遊的活動，展現政府對文體旅融合發展的高度重視。

羅淑佩於社交平台發文，指今早於政府總部開完會後，隨即應邀前往彭博通訊社接受現場訪問，向國際社會介紹香港旅遊業的強勁復蘇勢頭。她強調，大型演唱會及蓬勃發展的文創產業，對增強香港對旅客吸引力的重要性。

她下午即身體力行，到灣仔會議展覽中心參觀世界知名的動漫盛會「Hong Kong Comic Con」。現場人頭湧湧，大批粉絲悉心打扮入場，氣氛熱烈。她特別感謝活動大使、著名影星古天樂親自陪同，介紹其個人珍藏及展覽亮點，令她在有限時間內對展會有全面而深刻的印象。此外，羅淑佩亦與多位獲「文創產業發展署」支持、於「Artist Alley」參展的本地漫畫藝術家交流，了解他們的創作歷程。她很高興得悉入場觀眾對本地作品反應正面，並承諾文創署將繼續透過不同渠道支持業界發展。

傍晚時分，羅淑佩得悉港鐵聯乘西九文化區，於6個車站展出深受歡迎的香港故宮文化博物館「法老貓」及「法老鐵仔」主題裝置，特意前往香港站現場打氣及「打卡」。現場所見，不少小朋友爭相與兩大「貓星人」合照，她亦「唔執輸」加入其中。她透露，此聯乘活動將展至8月底，與香港故宮文化博物館的埃及專題展覽同步進行，呼籲市民與旅客「兩個都不要錯過」。

羅淑佩總結時表示：「海納百川，以文化融入生活。只要受到大家歡迎，我們一定會做更多、做更好。」

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