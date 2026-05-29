中學男教師教室「公主抱」女學生 教育局：2024年知悉事件已跟進

屯門新會商會中學校長李卓興涉嫌在新加坡爆粗鬧女保安，曝光後公開道歉並引咎辭職，事件引發大眾對為人師表應有之義的關注。豈料一波未平，一波又起，今日（29 日）網上流傳兩張相片，慈雲山中華基督教會協和書院一名男副校長與女學生舉止親密，包括在教室內「公主抱」、拍照時攬腰等，引起外界關注

教育局回覆《星島頭條》查詢時表示，於2024年初知悉有關事件後，已即時督促學校嚴肅跟進，並為相關學生提供適切支援，切實保障學生福祉。就有關個案，教育局已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。

Threads流傳兩張相片，其中一張照片是疑似協和書院男副校與該校女學生的合照，二人頭貼頭，女方更把手摟抱在男子腰上；另一組相片是在教室內拍攝，相信是女學生畢業時與男教師留念合照，配文有寫上「最好的班主任（best class teacher ever），又形容對方「睇住我大咁濟」。

男教師在教室「公主抱」女學生。Thread

二人頭貼頭，女學生把手搭在男教師腰間。Thread

教育局：2024年初知悉 已採適當行動

教育局回覆查詢時指，十分重視教師的專業操守，《教師專業操守指引》清晰說明教師應有的專業操守及行為規範，保障學生福祉。教師在任何情況下均須履行職責，緊守工作崗位，行為亦須符合專業操守，讓同學能夠在安全有序的校園環境下學習。

局方一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。

教育局於2024年初知悉有關事件後，已即時督促學校嚴肅跟進，並為相關學生提供適切支援，切實保障學生福祉。就有關個案，教育局已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。

翻查資料，2020年至2024年間共接獲129宗教師涉嫌與學生有超越師生關係的交往，或涉嫌與學生有不恰當身體接觸的個案。2024年有36宗，其中10人被釘牌。