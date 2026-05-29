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狗隻入食肆｜食環署向保險業簡介相關安排 截至昨午共接逾1700 宗食肆申請

社會
更新時間：19:46 2026-05-29 HKT
發佈時間：19:46 2026-05-29 HKT

食物環境衞生署今日（29日）與香港保險業聯會舉辦簡介會，向保險公司代表介紹容許狗隻進入獲批准食肆的政策及相關安排。發言人說，簡介會內容包括相關政策、法例規定、牌照條件、良好作業指引及規管框架等，以協助保險業界制訂及提供合適的保險產品及服務給其客戶。食環署建議日後獲批准的食肆應主動通知其保險公司，查詢及確認其保險的承保範圍和具體條款。

繼於5月11日至13日舉辦的3場簡介會，食環署亦已於昨日（28日）舉辦第4場簡介會，向食物業界講述相關申請流程、申請資格、牌照條件，以及食肆經營者須注意的事項，並解答參與者提出的問題。至今4場簡介會已有超過400名人士現場出席，亦有超過18 000人次在網上觀看直播或重溫。

食環署高級總監（法例檢討）葉國祥昨日在第四場簡介會上向業界講解相關資訊。政府新聞處
食環署高級總監（法例檢討）葉國祥昨日在第四場簡介會上向業界講解相關資訊。政府新聞處

食環署正接受食肆提交容許狗隻進入的申請，截至昨日下午6時，署方收到超過 1 700 宗申請。申請期於6月8日結束。有意申請的食肆可透過食環署專題網頁，以電子方式提交申請。署方預計於6月中旬批出首輪申請，並將於7月指定日期起容許狗隻進入獲准的食肆，具體日期會於稍後公布。食環署已在專題網頁公布各項資訊，包括「良好作業及行為指引」，供食肆經營者和公眾參考。業界如對申請事宜有任何疑問，可於星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時致電熱線（2867 5912或2867 2836）查詢。

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