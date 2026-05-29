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將軍澳政府合署牙科診所口腔燈脫落 擊中病人右肩幸無大礙 衞署促供應商徹查

社會
更新時間：18:26 2026-05-29 HKT
發佈時間：18:26 2026-05-29 HKT

衞生署表示，將軍澳政府合署牙科診所今日（29日）發生一宗口腔燈脫落事件。一名市民在接受治療後，牙醫準備移開連接牙椅的口腔燈時，燈具突然脫落並踫到該市民右肩。經檢查後確認事主沒有大礙，並婉拒送院。衞生署已就事件致歉，停用涉事牙椅，並要求供應商全面檢查及提交報告。

口腔燈突脫落擊中病人右肩

衞生署初步調查顯示，一名市民於上午在將軍澳政府合署牙科診所接受牙科服務後，牙醫準備移開口腔燈讓其離開牙椅時，口腔燈突然脫落，並踫到事主的右肩位置。事主經檢查後證實沒有大礙，並婉拒由診所職員陪同到醫院接受進一步檢查。據了解，涉事口腔燈於上月中曾由供應商的人員進行維修，其後一直如常運作。

將軍澳政府合署牙科診所發生一宗口腔燈脫落事件。資料圖片
將軍澳政府合署牙科診所發生一宗口腔燈脫落事件。資料圖片

即時停用涉事牙椅 要求供應商徹查

衞生署已就事件向該名市民致歉，並即時停用涉事的牙椅。當局已即日安排供應商人員全面檢查該診所內其他同一批次的口腔燈，證實全部運作正常。涉事口腔燈屬醫療器械行政管理制度的第I級（低風險）一般醫療器械，衞生署已要求供應商全面檢查所有同一批次的口腔燈以確保安全，並須就事件展開調查及提交調查報告。

向業界發出特別警示跟進

此外，衞生署已透過醫療器械科網頁發出特別警示，並通知醫院管理局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體。當局呼籲業界如有使用涉事器械，應盡快聯絡本地供應商漢瑞祥有限公司跟進。衞生署強調，會繼續和供應商保持緊密聯繫，採取適當跟進行動，以保障病人安全。

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