香港首個街頭麻雀藝術展登陸中環善慶街 過百隻特色麻雀藏身街頭巷尾

香港首個街頭麻雀藝術展覽於今日起至本月31日登陸中環善慶街，藝術家Daniel為本次展覽帶來超過15件藝術作品，創作超過100隻特別設計的麻雀，主題圍繞「善」與「慶」。部分藝術裝置更巧妙地隱藏於街角之中，等待觀眾自行發掘，為街道增添探索與驚喜。

靈感來自香港本地文化元素

Daniel表示，香港本地文化元素，包括廣東俚語、音樂與電影，均是本次創作的重要靈感來源。是次展覽中，他為不同店舖量身設計獨特藝術作品，展現麻雀設計的多樣性，以及各參與店舖的個性特色，經典的萬子、索子、花牌均以嶄新形式重新演繹。他指，這是一場可以讓觀眾一邊品嚐咖啡或美酒的藝術展覽。

關於為何選擇在善慶街舉辦展覽，Daniel表示，善慶街一直以親切氛圍與獨特街區魅力聞名，是一個讓人放鬆、慢下腳步的地方。善慶街的吸引力來自於其多元而富個性的店舖，有精心調製的雞尾酒，以及各式美味餐飲，橫跨傳統意大利料理、創意日式料理等。他形容在街上買杯飲品、在街角閒逛的氛圍「好chill」，覺得這裏是一個很友好的社區。他又指善慶街本身藝術氣息濃厚，很多藝術家都喜歡在街角創作，令他深受啟發。

藝術品結合餐飲特色

他原本只打算做簡單街頭展覽，「黐張表喺走廊算啦」，但與不同店舖傾談後，發現大家都非常支持，令整個概念迅速成形，最終促成今次展覽的形式。他亦分享，麻雀對他而言是一種媒介，用來呈現他喜歡的文化，「我鍾意香港電影、音樂，我就會藉此為靈感做創作。」

其中一件作品《KYANBASU》，展示在主打羊肉料理的現代日式居酒屋外。Daniel表示，作品為索子的變奏之作，靈感來自餐廳對羊肉料理的熱愛。作品把日本元素和羊的意象融合，又帶點卡通感，與店內裝修互相呼應。

另一件放在壽司店的作品《SAKABA MASAKA 盛り》 為萬子與筒子的變奏設計，Daniel笑言自己本身就是店舖粉絲。他把傳統「一筒」改造成壽司造型，靈感來自他最愛的一款青瓜卷，上面鋪滿吞拿魚蓉，他希望以「壽司仔」呈現「好多嘢食」的豐富狀態。另外，呼應「善」的主題，是次展覽亦同時作為一項慈善活動，凝聚社區力量，支持本地動物保護機構。

記者、攝影：蔡思宇