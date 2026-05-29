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天氣｜天文台今日錄34.1度創今年最高溫紀錄 上水球場驚現42度？

社會
更新時間：17:05 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:05 2026-05-29 HKT

天文台表示，受高空反氣旋影響，本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上。截至下午四時，天文台錄得最高氣溫34.1度，是今年以來的最高紀錄。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。

上水球場驚現42度高溫

根據天文台的自動分區天氣預報，上水今日(29日)的氣溫達37度，不過在車cam L Facebook 群組流傳一張照片，上水石湖墟球場的溫度計竟錄得42度的高溫；有網民認為「長曬住一定比較高溫，沙灘個溫度計仲勁」，亦有網民表示昨日已見該球場的溫度計量度出42度，今日又量度出42度，表示「明明今日熱過昨日」，質疑「嗰嘢壞咗」。亦有網民展示自己車內溫度，在2時左右錄得41度。

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另外，亦有網民在慈雲山資訊交流FB群組發布相片，只見一個公廁前的溫度計錄得41.1度的高溫。

天文台預料現時覆蓋廣東的高空反氣旋正逐漸減弱，而高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。

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