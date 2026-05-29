律師會新一屆理事會誕生 會長湯文龍：積極拓展國際聯繫創機遇

香港律師會周四（28日）舉行周年大會，並按章程完成2026至2027年度理事會選舉，新一屆理事會成員順利誕生。會長湯文龍在會後發表講話，對成功連任及新當選的理事表示衷心祝賀，並強調在全球政治及經濟環境迅速演變的背景下，律師會將繼續以宏觀及前瞻視野，積極拓展國際聯繫，堅守高水平專業標準，為會員開拓更廣闊的發展機遇。

六人當選新一屆理事 其中五人「冧莊」

在昨日舉行的周年大會上，共計有六名會員成功當選為新一屆理事，分別為連任的鄭程、徐凱怡、傅嘉綿、譚雪欣、趙彤，以及新當選的胡慶業。湯文龍表示，期待與各位理事攜手合作，繼續服務會員及社會，並深信新理事的加入將為理事會帶來新的視角與動力。

律師會會長湯文龍（中）在會後發表講話，對成功連任及新當選的理事表示衷心祝賀。律師會圖片

湯文龍指出，香港律師會理事會由二十名成員組成，成員均來自不同規模及性質的律師事務所，專業範疇涵蓋多元，具備廣泛的代表性。這種多元化的組成結構，有助於理事會在未來的決策過程中，能夠充分且全面地兼顧法律業界的整體利益，持續回應行業的實際發展需要。

下月初隨特首團出訪中亞

香港律師會成立於1907年，今年即將邁向120周年。湯文龍在展望未來工作時透露，他將於下月初再次隨同行政長官李家超所率領的商貿代表團出訪中亞地區，行程包括哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦。他深感榮幸能夠連續第二年以專業團體及監管機構的身份參與有關出訪，認為這充分反映出法律專業服務在國家對外經貿發展中所發揮的關鍵支撐與重要作用。

湯文龍闡述，是次出訪中亞旨在進一步加強與當地法律界及相關機構的緊密聯繫，推動並建立更具制度化的交流與合作機制。此舉不僅能協助本港律師會會員開拓新興市場、發掘更多跨境法律服務的機遇，本會亦將藉此機會，持續向國際社會深入介紹香港的獨特制度優勢，進一步彰顯香港作為國際法律及爭議解決服務中心的鞏固地位。

回顧過去一年工作 促大灣區執業考試制度化

在工作回顧方面，湯文龍表示，過去一年律師會持續推動香港法律服務的對外發展，積極鼓勵業界配合國家「十五五」規劃的發展方向，發揮香港高度國際化的優勢，促進內地企業「走出去」及海外企業「引進來」。

為深化區域合作，湯文龍上月親自率領理事會訪問北京，期間向國家司法部提交了重要建議，期望將現行的「粵港澳大灣區律師執業考試」試點安排，逐步轉化為長期的固定制度，以促進大灣區律師更全面、深入地融入國家法律體系，為行業自律管理、業務拓展及保障當事人權益提供更清晰穩固的制度基礎。此外，律師會的第二個會址亦已於今年4月8日正式啟用，為會員舉辦培訓與專業活動提供更完善的設施，對整體的長遠專業發展具備里程碑意義。

在維護本港法治核心價值方面，律師會過去一年對多宗受到社會及國際高度關注的案件，在適當情況下作出了專業說明。律師會重申，香港法院全體法官均依法審理案件，並嚴格根據證據作出裁決，相關法律程序均依循公開、公平及專業的原則進行，展現出對法治精神的堅守。

與此同時，律師會亦不忘積極履行社會責任。湯文龍表示，在早前宏福苑不幸發生火災後，該會迅速設立了緊急免費法律諮詢熱線，並成功動員大批義務律師，在第一時間為受災影響的市民提供即時的法律支援與專業協助，充分體現出法律專業服務社會、關顧基層的良好精神面貌。

湯文龍最後強調，新一屆理事會將一如既往，繼續全力推動會員的專業發展與福利，深化與各地法律界的交流合作，鞏固香港法律服務的國際優勢，並深信在理事會與全體會員的共同努力下，香港律師會將繼續為香港、法律界以至國家的法治建設及經濟發展作出積極貢獻。