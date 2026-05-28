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屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」

社會
更新時間：20:22 2026-05-28 HKT
發佈時間：20:22 2026-05-28 HKT

屯門新會商會中學校長李卓興新加坡爆粗事件後，今日（28日）向校董會請辭校長一職。李卓興接受《點新聞》訪問時首度就事件致歉，他在片中流淚啜泣，並鞠躬道歉，指自己作為校長應以身作則，無論任何情況都應保持冷靜和克制，但稱「好可惜我自己做唔到」，承認不妥且道歉。

籲同學「以我為誡」：勿衝口而出

李卓興指已向校董會遞交辭職信，並辭去地區工作，將配合教育局及校董會一切調查及安排，自己也會深刻反思。他又向同學說「唔好學我」，呼籲任何時候都要盡力保持冷靜，用理性方式解決問題，「以我為誡，唔好因一時衝動講出一啲日後會好後悔嘅說話」。

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向全港市民、新加坡各界人士衷心致歉

他又在片尾向全港市民、新加坡各界人士衷心致歉，指亦會在今日辭去一些地區工作，最後再表示「對唔住，真係好對唔住大家」。

屯門新會商會中學校董黃俊碩今日（28日）向《星島頭條》表示，今日校董會收到校長提交的辭職信，校董會會盡快開會討論是否接納。民政事務總署表示，已收到李卓興辭任屯門西北分區委員會委員，及屯門新景關愛隊隊員的通知。
 

 

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